Disney+: quais filmes assistir com as crianças durante as férias

O catálogo do serviço de streaming traz diversas opções de filmes divertidos para aproveitar as férias escolares da melhor forma e curtir com a criançada. Confira!

As férias escolares estão aí e, durante esses dias de folga da lição de casa, você e seus filhos podem se divertir bastante no Disney+, com grandes produções disponíveis no catálogo. São filmes que vão de clássicos como Alladin, a novas e premiadas animações, como Soul.

Veja alguns filmes de animação da Disney que são perfeitos para assistir durante as férias e promover animadas sessões de cinema em casa com as crianças.







Filmes para ver nas férias: Viva – A Vida é uma Festa





Em Viva – A Vida é uma Festa (2017), conhecemos a história de Miguel, um menino que sonha em fazer música. No entanto, sua família se opõe a isso desde que seu tataravô, que era músico, abandonou a todos anos atrás.

Mesmo assim, graças a um golpe do destino, Miguel entra na Terra dos Mortos, onde encontrará seus ancestrais depois de muitas aventuras e irá tentar realizar o sonho de ser cantor.







Filmes para ver nas férias: Soul





A animação Soul (2020) retrata a vida de Joe Gardner, um professor de música que recebe uma oferta difícil de recusar: tocar num prestigiado clube de Jazz da sua cidade.

Em Soul, o destino leva Joe ao incrível espaço “pré-vida”, um mundo de fantasia onde as novas almas descobrem suas personalidades e interesses. Lá, ele encontra respostas para as questões mais importantes da vida e se prepara para retornar ao mundo real.







Filmes para ver nas férias: Moana







Aventura é a premissa principal de Moana (2016), uma história cheia de ação, além de momentos musicais e emocionantes. A protagonista – que dá nome ao filme – embarca em uma missão muito importante: salvar seu povo.

Ao longo do caminho ela conhecerá Maui, um semideus que a ajudará a alcançar seu objetivo e com quem compartilhará essa difícil jornada pelo oceano, onde ela enfrentará terríveis criaturas marinhas.







Filmes para ver nas férias: Mulan





Mulan (1998) conta uma história que destaca coragem e heroísmo. A jovem Mulan decide ocupar o lugar de seu pai no exército chinês, cujo objetivo principal é impedir o avanço da invasão de Shun Yiu.

Apesar das tropas do exército terem apenas homens em suas equipes, Mulan finge ser um homem para ser aceita e poder lutar nesta intensa guerra pela sobrevivência do império.

Além da produção original em animação, Mulan também ganhou uma versão live-action, em 2020.







Filmes para ver nas férias: Aladdin





Na primeira animação da franquia Aladdin (1992), conhecemos o jovem Aladdin, que ao conhecer a princesa Jasmine e o gênio da lâmpada mágica, vê sua vida mudar para sempre.

A esta história de amor devemos acrescentar também a constante ameaça de Jaffar, um feiticeiro que quer tomar o poder sobre a cidade e a companhia de Abu, o inseparável macaco de estimação de Aladdin.

Aladdin ainda tem duas sequências em animação, O Retorno de Jafar e Aladdin e os 40 Ladrões, e um filme de live-action também chamado Aladdin.







Filmes para ver nas férias: O Rei Leão





O Rei Leão (1994) já é um dos maiores clássicos das animações e um filme super querido pelas crianças – e adultos também! É uma história cheia de aventura e emoção. Após a morte de seu pai, o pequeno Simba foge do reino para começar uma nova vida.

No caminho, ele conhece Timão e Pumba, com quem fará uma bela amizade. Mas tudo muda quando sua amiga Nala o encontra e pede sua ajuda para acabar com o ambicioso Scar, o tio de Simba.

A produção teve duas sequências, O Rei Leão 2 – O Reino de Simba e O Rei Leão 3 – Hakuna Matata, e ainda um belo filme de live-action, O Rei Leão, de 2019.