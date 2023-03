Disney+: quantos perfis você pode ter e como gerenciá-los

Veja como criar, editar e mesmo excluir um perfil no Disney+: é bastante simples!

Depois de assinar o Disney+, não tem porque ficar bagunçando a lista de assistidos e recomendados dos parentes! Isso porque no Disney+ cada pessoa pode ter um perfil só seu e receber sugestões personalizadas.

Para isso, basta criar os diferentes perfis – sendo sete no total – e gerenciá-los. Aprenda o passo a passo para isso a seguir:







Como gerenciar seus perfis no Disney+?





Como criar perfis no Disney+





Além do perfil principal, do titular da assinatura, o Disney+ permite criar mais seis perfis extras. Assim, cada usuário tem sua própria lista de títulos assistidos e recebe recomendações baseadas no que já viu.

Para criar um perfil no serviço de streaming é simples.

1) Clique no seu perfil. Quem estiver acessando do navegador, basta clicar no ícone redondo do canto superior direito. Já nos dispositivos móveis, o ícone fica localizado no canto inferior direito, enquanto que nos dispositivos conectados a uma televisão, é preciso expandir a barra de navegação à esquerda.

2) Selecione (+) Adicionar Perfil;

3) Em seguida, escolha o ícone do seu personagem favorito para ilustrar o perfil;

4) Por fim, digite um nome para o perfil. Caso queira configurar o perfil como infantil, basta ativar essa opção à direita. Automaticamente o acesso a conteúdos que não sejam classificados como infantis é desativado para esse perfil;

5) Selecione Salvar.

É importante ter em mente que o perfil principal, ou seja, do titular da assinatura, não poderá ser excluído e muito menos definido como perfil infantil.





Como alternar entre os perfis no Disney+





É importante utilizar o seu perfil para ter acesso às configurações e sugestões personalizadas. Portanto, ao perceber que não está no seu perfil, basta alternar. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

1) Clique no perfil em uso. Quem estiver acessando do navegador, basta clicar no ícone redondo do canto superior direito. Já nos dispositivos móveis, o ícone fica localizado no canto inferior direito, enquanto que nos dispositivos conectados a uma televisão, é preciso expandir a barra de navegação à esquerda.

2) Na lista de perfis disponíveis, selecione aquele que você quer utilizar.





Como editar um perfil no Disney+





Cada um dos perfis pode ter configurações próprias de idioma, reprodução e mesmo controle parental. Para acessar e personalizar seu perfil, basta fazer o seguinte:

1) Clique no perfil em uso. Quem estiver acessando do navegador, basta clicar no ícone redondo do canto superior direito. Já nos dispositivos móveis, o ícone fica localizado no canto inferior direito, enquanto que nos dispositivos conectados a uma televisão, é preciso expandir a barra de navegação à esquerda;

2) Selecione Editar perfil;

3) Selecione o perfil que gostaria de editar;

4) Ajuste todas as configurações que você gostaria de personalizar, incluindo:

- Nome do perfil

- Ícone

- Reprodução automática

- Vídeo em segundo plano

- Idioma do aplicativo

- Classificação indicativa

- PIN do perfil

- Perfil infantil

- Proteção Perfil Infantil

- GroupWatch

5) Selecione Salvar.

As configurações da ferramenta GroupWatch somente podem ser alteradas nos navegadores ou dispositivos móveis.





Como excluir um perfil no Disney+





O perfil principal não pode ser excluído, apenas editado. Em relação aos demais, assim como criar, remover um perfil também é bastante simples:

1) Selecione o seu perfil;

2) Selecione Editar perfil;

3) Escolha o perfil que você quer excluir;

4) Selecione Excluir perfil;

5) Confirme sua seleção.

Lembre-se que a ação de excluir um perfil é permanente, ou seja, as informações e configurações do perfil deletado também serão apagadas e não poderão ser recuperadas, mesmo que se crie um novo perfil.