Disney Princesa apresenta quatro histórias inspiradoras de jovens atletas olímpicas do Brasil e outros países da América Latina

As atletas Beatriz Ferreira, do Brasil; Alexa Moreno, do México; Jacinta Martínez Ranceze, da Argentina; e Macarena Pérez, do Chile, são as protagonistas de quatro vídeos que fazem parte da nova campanha de Disney Princesa, que busca seguir inspirando meninas, meninos e jovens com histórias reais de coragem, superação e resiliência.



Como parte da campanha, a Disney doará até US$100.000 para a ONG Coaches Across Continents com o intuito de fortalecer seu alcance na região e aumentar o impacto da transformação social por meio do esporte

A partir de 1º de agosto, as histórias inspiradoras das atletas: Beatriz Ferreira boxeadora feminina, ginasta mexicana Alexa Moreno, nadadora artística argentina Jacinta Martínez Ranceze e da ciclista chilena de BMX Freestyle Macarena Pérez estarão disponíveis em diferentes plataformas da Disney como parte da campanha “Histórias que Inspiram”, da franquia Disney Princesa, que destaca a coragem, gentileza, atitude e resiliência das Princesas Disney e busca incentivar crianças e jovens a perseguirem seus sonhos e serem protagonistas de suas próprias histórias.

A ESPN lançará a partir de 1º de agosto até 22 de agosto, conteúdos que mostram os caminhos das protagonistas para se tornarem figuras de destaque em suas respectivas disciplinas,. Os vídeos contam como as jovens lutam dia a dia para alcançar seus aspirações, mostrando que são verdadeiros exemplos de coragem, determinação e superação, e serão compartilhados também nas redes sociais de Disney Princesa no Instagram e da ESPN, e no canal oficial da Disney Brasil no YouTube. Já no dia 25 de agosto, a ESPN estreará um curta que compilará todas as histórias.





Histórias que inspiram

Beatriz Ferreira é a primeira finalista brasileira no boxe feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e campeã mundial brasileira de Boxe. No vídeo que conta sua história, ela relembra seu iníciono esporte, quando tinha apenas 4 anos, e o papel fundamental que seu pai desempenhou em sua formação dentro da disciplina.





Alexa Moreno é uma das ginastas com mais destaque do México. Ela ficou em quarto lugar na final do Horse Vault nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. No vídeo, ela relata sua conexão com o esporte desde jovem e compartilha uma mensagem inspiradora sobre a importância de se capacitar e perseguir seus sonhos.







Jacinta Martínez Ranceze é multicampeã na natação artística e uma das maiores referências do esporte para atletas com Síndrome de Down na Argentina. Ela fala sobre sua paixão pelas corridas, seu compromisso com o treinamento e seu amor pela água em seu vídeo.







Macarena Pérez, chilena residente na Califórnia, foi finalista do BMX nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. No conteúdo, ela compartilha suas experiências como uma das poucas mulheres na disciplina e como sua determinação e comprometimento a levaram a se destacar.







Apoiando o esporte como motor de mudança social

Para acompanhar o lançamento dos novos vídeos, a Disney convida o público a aderir ao seu compromisso com a transformação social por meio do esporte como ferramenta de transformação social. Se atingir 5 milhões de visualizações entre os quatro vídeos do canal oficial da Disney América Latina e do Brasil no YouTube, de 1º de agosto até 31 de agosto, a companhia doará até US$ 100.000 para Coaches Across Continents, organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento de comunidades vulneráveis por meio do acesso a programas educacionais ligados ao esporte e hábitos saudáveis.

Esta colaboração faz parte de uma aliança estratégica entre Disney e Coaches Across Continents, através da qual já foi financiada a reconstrução de espaços esportivos, bem como a criação de programas ligados à promoção de uma vida mais saudável por meio do acesso a práticas esportivas e hábitos alimentares em comunidades vulneráveis no México, Argentina e Brasil. O novo financiamento permitirá que a ONG expanda seu alcance regional, desenvolvendo novos programas em comunidades no Chile e na Colômbia.

Além disso, a campanha contou também com a consultoria da Classe das Campeãs, primeira agência de marketing esportivo 100% dedicada ao esporte feminino que carrega o impacto social em seu DNA, cocriando iniciativas de impacto com atletas olímpicas e revertendo parte do lucro para projetos sociais de fomento ao esporte feminino de base. Além de atuar em “Histórias que Inspiram”, a agência apresenta também a série “Jornadas”, disponível no Star+ e que é dedicada a traduzir todo o conhecimento mental e prático de atletas olímpicas.