Disney Princesa, o Espetáculo: prepare-se para essa experiência mágica

Embarque em um espetáculo encantador da Disney em evento que chega pela primeira vez à América Latina!



A cidade de São Paulo é quem recebe primeiro uma apresentação com a magia e o encanto da Disney inédita na América Latina. Trata-se de Disney Princesa, o Espetáculo, que depois de estrear na capital paulista segue para outras cidades brasileiras.



O espetáculo inovador, criado nos Estados Unidos, chega ao Brasil reunindo no palco a fantasia do mundo das Princesas Disney, personagens icônicas do cinema, e as canções que se eternizaram nos filmes estrelados por elas na voz de grandes artistas brasileiros.



Disney Princesa, o Espetáculo estreia no dia 19 de agosto, em São Paulo, no Teatro Frei Caneca, e fica em cartaz na cidade até 3 de setembro, quando segue para o Rio de Janeiro em uma temporada que será de 7 a 17 de setembro, na Grande Sala da Cidade das Artes, na capital fluminense.



A produção de Disney Princesa, o Espetáculo



Após o sucesso do “Pixar in Concert”, em 2022, a Aventurinha (vertente da Aventura Produções para projetos infantis), em parceria com a Disney, organiza mais uma experiência única para o público brasileiro.

Disney Princesa, o Espetáculo apresentará ao vivo mais de 30 canções icônicas das produções estreladas pelas Princesas Disney e que marcaram história do cinema enquanto, simultaneamente, exibirá cenas dos filmes em um telão, levando o público a se encantar com a magia dos contos de fadas.

Com uma produção de alto nível, o espetáculo conta com um elenco originalmente brasileiro composto por seis atrizes cantoras e dois atores cantores que se inspiram nos atributos dos personagens da Disney para embalar e emocionar crianças e adultos de diferentes gerações.



Com roteiro adaptado por Pedro Henrique Lopes e direção de Diego Morais, o evento é uma celebração das 12 Princesas Disney, incluindo as duas Rainhas de Frozen e suas músicas, destacando o papel das mulheres no cenário artístico.

“No Disney Princesa: O Espetáculo, todas as lições partem da vida das princesas e dos príncipes. Então, o nosso intuito nesse espetáculo foi ser muito parecido com o que foi feito lá fora, para emocionar, tocar e fazer todo mundo se divertir. Para que quem estiver na plateia também se emocione e se identifique com as histórias colocadas no palco”, afirmou na entrevista coletiva o roteirista Pedro Henrique Lopes.



Luiz Calainho, da Aventura Produções, também falou sobre o espetáculo: “No final do dia, todos aqui – atrizes, atores e cantores – são pessoas que sonharam em estar num palco, sonharam em trabalhar com a Disney. Então, é muito sobre sonhar, acreditar que é possível e realizar”.



O figurino do musical é assinado pela estilista Helô Rocha, que trará referências do universo de cada uma das princesas e príncipes nas roupas usadas pelas estrelas do espetáculo.





Conheça o elenco de Disney Princesa, o Espetáculo



Para estrelar o musical, foram convidados artistas brasileiros experientes. Estão presentes no elenco: Laura Castro – que recentemente dublou Ariel no live-action de A Pequena Sereia, além de Aline Serra, Pâmela Rossini, Juliana Vasconcelos (conhecida como Jullie), Helena Bastos, Lola Borges, Caio Giovani e Bruno Fraga.

Além deles, a diretora musical do espetáculo, Laura Visconti, faz o papel de Maestra Madrinha, com atributos de Fada Madrinha.



Na entrevista coletiva, as atrizes falaram um pouco sobre como será essa experiência de interpretar as músicas das Princesas e também humanizar as histórias. “O espetáculo vai também contar a nossa própria história por meio das músicas das princesas. A gente vai mostrar como essas princesas nos inspiraram”, disse Jullie.



A atriz e cantora Pâmela Rossini comentou sobre a relação de sonho e emoção de estar nesta grande produção: “Nunca desista do seu sonho, sempre digo isso. Eu sei porque estou desde criança nessa batalha e agora, já adulta, estou conquistando os frutos de muita luta e muito estudo. É importante acreditar em si mesmo”.

“É um clichê, mas há uma razão. Dê o seu melhor sempre, entregue o que você tem de melhor no seu coração”, complementou outra artista do espetáculo, Aline Serra.





Garanta já seu ingresso para ver Disney Princesa, o Espetáculo



Quem quiser garantir seu ingresso para não perder essa experiência única, as vendas já estão disponíveis para as apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Disney Princesa, o Espetáculo estará em cartaz de 19 de agosto a 03 de setembro em São Paulo, no Teatro Frei Caneca e os ingressos já estão à venda, é só clicar aqui.



Em seguida, o musical segue para o Rio de Janeiro, de 7 a 17 de setembro, na Cidade das Artes. Ingressos antecipados à venda aqui.