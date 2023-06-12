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Divertida Mente: as 7 frases marcantes da animação da Disney e Pixar

12 de junho de 2023
12 de junho de 2023

O que está acontecendo no Centro das Emoções de Riley? Relembre momentos épicos deste filme de animação disponível no Disney+.


Os personagens que representam as emoções Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza aprontam todas no filme de animação da Pixar Divertida Mente, disponível no Disney+

A produção conta a história da garotinha Riley, enquanto ela cresce e se deixa levar por suas emoções. Ela é uma pré-adolescente que está tentando se ajustar a uma nova vida após mudar de cidade com seus pais. 

Para piorar, há um caos acontecendo no seu Centro de Emoções. No entanto, a Alegria, emoção que quase sempre esteve no controle, tenta se manter positiva mesmo com tantas mudanças! 

Em meio ao turbilhão de acontecimentos, como as emoções de Riley vão lidar com a mudança de cidade, de casa e de escola? 

Relembre, a seguir, algumas das frases mais inesquecíveis de Divertida Mente, essa sensível animação sobre o amadurecimento.

Divertida Mente

As 7 frases marcantes de Divertida Mente


Isso não é colorido e também não parece um dinossauro. Espere... É brócolis!”, diz Nojinho ao interceder na Central de Emoções antes que Riley coma o vegetal em seu jantar!

“Quer saber? Você não pode se concentrar somente no que dá errado. Sempre há uma maneira de encontrar alguma diversão nas coisas”, comenta Alegria a uma desanimada Tristeza.

“Este é o Círculo da Tristeza. Você tem que garantir que toda a tristeza fique dentro dele”, Alegria dá esta nada interessante missão para Tristeza no primeiro dia de aula de Riley.

Não! Finja que você fala outra língua”, implora o Medo à Alegria quando a professora da Riley lhe pede para se apresentar perante aos colegas no primeiro dia de aula.

Divertida Mente

Grande Ideia. Raiva, Medo.... Como é que podemos ser felizes?”, pergunta a Nojinho depois de a Alegria ter abandonado completamente o Controle das Emoções de Riley.

Perdemos a Ilha da Bobeira. Por isso, podemos perder a Ilha da Amizade, a Ilha da Honestidade e a Ilha da Família. Consegue resolver isso, não consegue, Alegria?”, pergunta a Tristeza depois de a Ilha da Bobeira se desmoronar completamente após a discussão de Riley com seu pai.

Aconteceram muitas coisas ultimamente, mas continuamos a gostar da nossa menina. Ela tem novos amigos, uma casa bonita… As coisas não podiam estar melhores. Afinal de contas, a Riley tem 12 anos. O que é que pode acontecer?”, e com essa última frase, Alegria finaliza essa divertida e emocionante animação.

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