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Do que é feito o traje do Pantera Negra?

5 de janeiro de 2023
5 de janeiro de 2023

A vestimenta do defensor de Wakanda reflete toda a alta tecnologia do país. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O longa Pantera Negra: Wakanda para Sempre emocionou o público nos cinemas de todo o mundo. Testemunhar Shuri (Letitia Wright) assumindo o manto do Pantera Negra foi, para muitos, um marco.

Anteriormente vestido por T’Challa (Chadwick Boseman), o traje do Pantera é mais do que uma roupa de super-herói: é o símbolo do reinado e da defesa de Wakanda.

Justamente por isso, ele traz em sua composição um importante elemento para a nação africana. Veja a seguir qual:

Pantera Negra

Como é feito o manto do Pantera Negra

A veste do defensor de Wakanda reflete toda a alta tecnologia do país. Para começar, ele é fabricado com fios de vibranium, poderoso metal que existe em abundância na nação africana.

Isso faz com que o traje ofereça proteção contra disparos e agressões. A tecnologia do manto também permite que o Pantera absorva a energia dos ataques recebidos e a redirecione para defender-se ou atacar novamente.

Por outro lado, o vibranium permite que a vestimenta seja extremamente leve e ajustada ao corpo, mesmo sendo equipada com garras retráteis feitas do mesmo metal. A roupa também traz lentes de visão noturna.

Por fim, o manto possui uma máscara que, além de esconder as feições de seu usuário e proteger sua cabeça, o ajuda no quesito furtividade.

Lembre-se que o Disney+ é a casa da Marvel Studios. Lá, é possível ver o longa Pantera Negra (2018) e muitos outros conteúdos dos super-heróis favoritos do público. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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