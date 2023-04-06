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Do que se trata a série Crossover que estreia no Disney+ 

6 de abril de 2023
6 de abril de 2023

A nova produção original da Disney chega ao streaming prometendo muita emoção dentro e fora das quadras. Saiba mais!


Baseado no livro best-seller do autor estadunidense Kwame Alexander, chega em breve ao Disney+ a série Crossover

Ambientada no universo dos esportes, a produção mostra a relação de irmãos gêmeos que dividem a paixão pelo basquete - até que uma reviravolta acontece. 

Saiba mais detalhes sobre essa história a seguir!


Crossover | Trailer Oficial | Disney+


Do que se trata Crossover
 

A série acompanha a história dos irmãos gêmeos Jordan (Amir O'Neil) e Josh (Jalyn Hall). Os dois são prodígios do basquete e atuam no time comandado pelo seu pai, Chuck (Derek Luke), ex-jogador da NBA. 

O plano parecia perfeito: se empenharem duro para serem as próximas estrelas das quadras. Esse sonho é alimentado pela vontade do pai, porém a mãe dos gêmeos, diretora da escola onde estudam, parece estar mais preocupada com suas notas do que com o desempenho no esporte

Além disso, Jordan parece não ter mais tanta certeza sobre seu futuro no basquete. Josh não aceita essa a de pensamento do irmão e a relação sempre tão próxima entre eles se vê ameaçada

No meio desse momento turbulento entre os dois, um drama abala ainda mais toda a família: Chuck sofre de um problema de saúde e todos precisam se unir para enfrentar esse difícil momento.

Juntos, os irmãos terão que aprender a lidar com a passagem da adolescência para a vida adulta, com todas as responsabilidades que isso exige.

Quando e onde ver online Crossover 

A série Crossover está disponível a partir do dia 5 de abril exclusivamente no Disney+. A primeira temporada tem 8 episódios. Não perca essa trama que promete emocionar o público! 

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