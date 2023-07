Don Cheadle e a surpreendente revelação de James Rhodes em Invasão Secreta

O amigo de confiança de Nick Fury talvez não seja tão de confiança assim. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Se alguém achava que a ideia de não confiar em ninguém em Invasão Secreta era exagero, os episódios recentes mostram que não. A nova série da Marvel Studios deixou claro que até personagens importantes como James Rhodes (Don Cheadle) podem ser traidores.

Para quem não lembra, o general James “Rhodey” Rhodes aparece na produção disponível no Disney+ como um enviado de confiança do governo dos Estados Unidos para evitar que um novo conflito mundial aconteça.

No entanto, algo que Nick Fury (Samuel L. Jackson) – e parte dos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) – desconfiam há algum tempo foi confirmado no episódio 4 de Invasão Secreta.









Nem tudo é o que parece em Invasão Secreta



O que acontece na produção da Fase 5 da Marvel é que Rhodes não é bem Rhodes. “É divertido incluir essa novidade e saber que é isso que está acontecendo por trás de todas essas cenas de Rhodey”, explica o ator Don Cheadle ao site Marvel.com. “Rhodes não é quem parece ser.”

De forma simples: Rhodes é um Skrull. E Fury está ciente disso, tanto que invade o quarto de hotel do ex-aliado e começa uma arriscada aposta para encontrar um meio de revelar a verdade.

“Torna-se uma espécie de jogo de gato e rato entre os dois, sobre o que ele [Rhodes] sabe sobre Fury e se ele vai divulgar essas informações”, continua Cheadle. “Fury tem que jogar da maneira certa enquanto ainda tenta proteger e salvar o planeta.”





O ator certo para o papel certo



O presidente e produtor executivo da Marvel Studios, Kevin Feige, já vinha pensando nessa reviravolta há tempos. “Precisávamos ter um personagem que ninguém esperaria ser um Skrull”, explicou ao Marvel.com.

E, segundo ele, Don Cheadle foi a escolha ideal para seguir com a ideia. “Quando temos atores incríveis, como Don, que estão conosco há tantos anos, nós os tratamos como parceiros na colaboração criativa.”

“No começo, quando apresentamos essa ideia para Don, ele gostou muito, e foi capaz de atuar com diferentes lados de Rhodey que nunca vimos antes”, finalizou Feige.









Descubra quem é inimigo e quem é aliado em Invasão Secreta, no Disney+



Diante dessa revelação, fica a pergunta: há quanto tempo Rhodes é um Skrull? Como Nick Fury conseguirá mantê-lo sob controle? As respostas serão dadas nos próximos episódios de Invasão Secreta, toda quarta-feira, somente no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!