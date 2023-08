Dos parques para as telas: conheça o processo de criação de Mansão Mal-Assombrada

O novo filme da Disney que mistura comédia e terror já chegou aos cinemas. Saiba mais sobre a sua produção, a seguir!



O novo filme da Disney, Mansão Mal-Assombrada, apresenta uma experiência cinematográfica inspirada na clássica atração do parque temático de mesmo nome. O longa, estrelado por Owen Wilson e Tiffany Haddish, traz uma envolvente história de comédia e terror.

Desde o momento em que os cineastas decidiram levar “Haunted Mansion” para a tela grande, eles sabiam que o filme tinha que honrar seu tom e espírito de atração – e até mesmo alguns dos personagens que os visitantes do parque adoram.

A seguir, confira alguns detalhes sobre o desafio de transportar a magia do parque para os cinemas:









Mansão Mal-Assombrada: uma construção sobre o legado da atração



Em entrevista oficial, o produtor executivo do filme Mansão Mal-Assombrada, Jonathan Eirich, diz que esta é a sua atração favorita dos parques da Disney.

“O bom da atração é o tom, que é arrepiante, engraçado, elegante, original e nostálgico. E queríamos que o tom do filme fosse tudo isso também”, explica.

Já o diretor, Justin Simien, confessa que é fã da “Haunted Mansion” desde que foi à Disneylândia com a mãe. “Eu queria ser realmente fiel à atração porque há histórias maravilhosas e inspiradoras lá. E adaptar um marco tão amado e icônico como a Mansão Mal-Assombrada para a tela é a oportunidade de construir seu legado”, diz ele.









O segredo de Mansão Mal-Assombrada é a preservação dos detalhes



Simien destaca, ainda, que são justamente os pequenos detalhes da atração “Haunted Mansion” que ficam na memória dos visitantes, e que ele sempre soube que o filme tinha que preservá-los. E quais são esses detalhes no filme?

A icônica Madame Leota (Jamie Lee Curtis), cuja cabeça refletida na bola de cristal, é uma das figuras mais lembradas da atração do parque – e do filme! Assim como o Hatbox Ghost, outro dos personagens mais queridos do parque e que no filme é vivido por Jared Leto.

Há também outros elementos-chave, como a sala em expansão, a icônica galeria de retratos, o grande salão onde os fantasmas dançam e o lustre gigante no teto.

Paralelamente a isso, os efeitos visuais dos fantasmas foram inspirados nas técnicas utilizadas na atração, minimizando o uso de recursos digitais.









Mansão Mal-Assombrada: os roteiristas fizeram uma investigação profunda



Katie Dippold, a roteirista que deu vida à nova história no papel, fez uma extensa pesquisa sobre o material de origem, visitando constantemente a Disneylândia para experimentar e observar a atração.

Além disso, ela viajou para Nova Orleans, onde o filme se passa, e se trancou em um quarto de hotel supostamente mal-assombrado para trabalhar no roteiro.

A partir disso, surgiu uma história tão engraçada quanto arrepiante, que certamente agradará os fãs da atração, assim como quem ainda não a conhece pessoalmente.





Saiba mais sobre as atrações dos parques da Disney no Disney+



Quem quiser saber mais sobre as atrações dos parques da Disney, está disponível no Disney+ a produção chamada Por Trás da Diversão. O episódio 2 traz todos os detalhes e segredos sobre a criação da “Haunted Mansion”.

Além disso, no serviço de streaming também é possível ver Jungle Cruise e a franquia Piratas do Caribe, filmes famosos que também foram criados a partir de atrações dos parques Disney.

Aproveite e corra até os cinemas para rir e se divertir com a Mansão Mal-Assombrada. O novo filme da Disney já está em cartaz!