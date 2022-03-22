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NOVIDADES MARVEL

'Doutor Estranho': 5 curiosidades sobre o ator Benedict Cumberbatch

22 de março de 2022
22 de março de 2022

Conheça alguns detalhes curiosos sobre o ator que dá vida ao misterioso Doutor Estranho.


Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) estão na contagem regressiva para a estreia de Doutor Estranho No Multiverso da Loucura. Nele, o britânico Benedict Cumberbatch reprisa seu papel como Dr. Stephen Strange.

Dirigido por Sam Raimi, o longa chega aos cinemas no dia 5 de maio. Então, enquanto o filme não estreia, confira cinco curiosidades sobre o ator que dá vida ao misterioso herói, que você pode encontrar no Disney+ em títulos como Doutor Estranho.

A cor dos olhos de Benedict Cumberbatch tem heterocromia

Os olhos do ator tem uma combinação única de tons de azul, verde e dourado. Porém, ao contrário do que possa parecer, não se trata de nenhum tipo de lente de contato ou filtro.

Cumberbatch tem heterocromia central, uma mutação genética relativamente rara, que faz com que as pessoas tenham olhos em cores diferentes ou com mais de uma cor.

Benedict Cumberbatch pintou e jogou durante os estudos

Sites especializados em cinema contam que o ator inglês já foi jogador de rugby durante os tempos de escola. Ao mesmo tempo, ele também demonstrava interesse em artes e passou a pintar quadros a óleo.

Já na carreira como pintor ele foi mais longe: Benedict Cumberbatch mostrou talento como pintor e possui várias telas assinadas. Muitas dessas obras foram vendidas em leilões beneficentes, e a renda acabou revertida para algumas das instituições humanitárias apoiadas pelo ator.

Benedict Cumberbatch já deu aulas de inglês na Índia


Antes de começar a faculdade na Universidade de Manchester, na Inglaterra, Cumberbatch tirou um ano sabático. Ele aproveitou o período longe dos estudos para se voluntariar como professor de inglês na cidade de Darjeeling, na Índia.

Na ocasião, ele deu aulas a jovens que viviam em um mosteiro budista tibetano. A maioria de seus alunos também era tibetano.

Benedict Cumberbatch está sempre disposto a ajudar os outros

Doar o dinheiro da venda de suas pinturas a óleo ou se voluntariar como professor de inglês na Índia é apenas uma pequena mostra do lado humanitário de Benedict Cumberbatch. O astro está sempre envolvido em ações humanitárias em diversos países pelo mundo.

Durante a entrega do British Academy Film Awards (Bafta) de 2022, Cumberbatch falou que está tentando entrar para um programa britânico que oferece abrigo voluntário no Reino Unido para ucranianos refugiados da guerra.

Benedict Cumberbatch foi condecorado pela Rainha Elizabeth

Em 2015, o ator foi nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico. A condecoração foi dada diretamente pela Rainha Elizabeth II, que lhe concedeu a honraria devido a sua dedicação às artes cênicas e aos projetos de caridade em que ele participa.


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