Doutor Estranho: 5 melhores momentos do super-herói no UCM

Enquanto aguardamos a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, dia 5 de maio, reveja as aparições-chave do super-herói nos filmes da Marvel. Atenção: este conteúdo possui spoilers!

Estamos chegando perto da data de lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, novo filme de ação estrelado por um dos mais complexos personagens do Universo Marvel: o Dr. Stephen Strange.

O novo longa-metragem, que também é protagonizado por Benedict Cumberbatch, estreia mundialmente em 5 de maio. Para entrar no clima, que tal conferir alguns dos momentos marcantes do Doutor Estranho nos filmes da Marvel antes deste novo lançamento?







Momentos marcantes de Dr. Estranho: o acidente de carro





A primeira vez que Doutor Estranho surgiu na telona foi logo estrelando seu próprio filme – Dr. Estranho (2016). Nele, conhecemos um pouco da história do Stephen Strange, um brilhante (e arrogante) neurocirurgião que sofre um acidente de carro e fica impossibilitado de usar as mãos para operar.

A cena do acidente, quando Strange dirige solitário por uma estrada, é potente e, apesar de o médico quase ter morrido, quando finalmente abre os olhos, já no hospital, tudo o que ele quer saber é se poderá operar novamente.







Momentos marcantes de Dr. Estranho: Stephen Strange vira Doutor Estranho





Ainda no primeiro filme do super-herói, o médico tenta todo tipo de tratamento, sem sucesso, desesperado para voltar a atuar na profissão. Até que, finalmente, busca ajuda na medicina alternativa e acaba visitando um misterioso lugar de cura chamado Kamar-Taj, localizado no Tibete.

Lá ele conhece uma feiticeira (papel de Tilda Swinton) que o ajuda a descobrir seus próprios poderes e, consequentemente, a se curar. Já treinado, ele retorna a Nova York para proteger a Joia do Tempo e se torna o Dr. Estranho.







Momentos marcantes de Dr. Estranho: quando protege a Joia do Tempo e tem visões do futuro





Em Vingadores: Guerra Infinita, o Doutor Estranho tem papel fundamental. Cabe a ele proteger a Joia do Tempo e, para isso, o mago diz ao Homem de Ferro que prefere deixá-lo morrer, a não cumprir sua obrigação de livrar a pedra de Thanos.

No longa, o espectador verá a célebre cena de Doutor Estranho tendo a visão dos 14 milhões de futuros possíveis – na qual, somente em um deles, os Vingadores têm a chance de vencer o poderoso vilão.

A tensão em torno dessa grande aventura é um dos motivos para o filme ser um dos maiores sucessos da história do cinema mundial, ainda que a atitude final do Dr. Estranho, na trama, tenha surpreendido os espectadores.









Momentos marcantes de Dr. Estranho: o super-herói ajuda Thor e Loki





Apesar de não aparecer por muito tempo na tela, o Doutor Estranho tem um papel fundamental na trama de Thor: Ragnarok ao ajudar Thor (Chris Hemsworth) e Loki (Tom Hiddleston) a acharem Odin, o pai dos dois deuses nórdicos.

Antes desse filme, o deus do trovão e o poderoso mago apareceram juntos pela primeira vez nas cenas pós-crédito de Doutor Estranho, dando um pequeno spoiler de que viria na próxima aventura.







Momentos marcantes de Dr. Estranho: papel decisivo na batalha final dos Vingadores





Em Vingadores: Ultimato, Homem de Ferro (Robert Downey Jr), Capitão América (Chris Evans) e Viúva Negra (Scarlett Johansson) criam um plano para vencer o novo combate. O confronto, porém, não parece muito favorável para eles, até que o Doutor Estranho se une à batalha, virando elemento essencial para vencer Thanos.

Ainda que o personagem passe uma parte do filme sem aparecer, sua chegada ajuda a virar o jogo para os Vingadores. Depois de derrubar um grupo de alienígenas do exército de Thanos utilizando sua poderosa magia, o feiticeiro é abordado por Tony Stark, que o questiona sobre o único dos quatorze milhões de futuros em que os Vingadores poderiam vencer Thanos.

Cabe a Strange, então, dar o aval para o Homem de Ferro colocar a manopla de Thanos em sua própria mão e vencer a batalha final – com um custo impensável para os fãs do super-herói da Marvel.