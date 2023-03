Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: o que relembrar antes de ver o filme

Caso você não se lembre da origem de Stephen Strange, reveja 5 fatos importantes sobre o super-herói antes de ver a nova produção da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Em 2016, a Marvel lançou a produção Doutor Estranho: o primeiro filme estrelado por Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Esta semana, a aguardada sequência, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, chega aos cinemas brasileiros. Mas antes, vale a pena relembrar 5 fatos importantes sobre o super-herói.





1. O acidente de carro que mudou a vida do Doutor Estranho





Logo nas cenas de abertura do filme de 2016, o talentoso neurocirurgião Stephen Strange se envolve em um trágico acidente de carro em que ele perde parte do controle sobre suas mãos. Apesar de passar por cirurgias e uma reabilitação intensa, o médico percebe que nunca irá conseguir recuperar totalmente o funcionamento das mãos e, consequentemente, não poderá mais operar.







2. A jornada do Doutor Estranho que o apresenta ao Mundo das Artes Místicas





Strange vai atrás de Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt), um homem com deficiência física, paraplegia, que misteriosamente voltou a andar para entender como ele conseguiu este feito. Pangborn conta a ele sobre o conhecimento místico que aprendeu em Kamar-Taj e o médico não hesita em viajar para lá.

Ao chegar no misterioso local, o protagonista é interceptado por um grupo de criminosos que são afastados dele por Mordo (Chiwetel Ejiofor), um dos feiticeiros. É Mordo que convida Strange para conhecer sua mestre, a Anciã (Tilda Swinton). Ela mostra a ele todo seu poder, revelando o Plano Astral e outras dimensões do Multiverso.





3. Doutor Estranho descobre o poderoso Olho de Agamotto





Em seu treinamento como feiticeiro, Doutor Estranho quebra as regras e estuda secretamente os textos proibidos, guardados por Wong (Benedict Wong) na biblioteca.

Ele, então, descobre o Olho de Agamotto e começa a usar o poder de voltar ou avançar no tempo com este artefato místico. Porém, Mordo e Wong alertam Strange para não usar esse poder, pois vai contra as leis da natureza.





4. A capa da levitação escolhe Doutor Estranho





O capa da levitação é uma relíquia mágica capaz de se mover e voar sob seu próprio poder, permitindo que seu usuário flutue no ar. As relíquias “escolhem” seus mestres, portanto a Capa tem vontade própria, o que faz com que ela se mova quando e como quer.

A capa foi mantida em exibição no Santuário de Nova York ao lado de outras relíquias mágicas. Mas em meio a um ataque de Kaecilius (Mads Mikkelsen) e seus seguidores, a Capa defende o Doutor Estranho e acaba o escolhendo como seu portador.







5. Doutor Estranho confronta Kaecilius e seu plano de convocar Dormammu





Kaecilius e seus seguidores usam as páginas roubadas de um dos livros proibidos das Artes Místicas para invocar o poderoso Dormammu da Dimensão das Trevas, onde o tempo não existe e todos podem viver para sempre.

Através do poder do Olho de Agamotto, Strange cria um loop temporal sem fim dentro da Dimensão das Trevas prendendo a si mesmo e o Dormammu. Depois de tentar assassinar o super-herói inúmeras vezes sem sucesso, Dormammu concorda em deixar a Terra se Strange desfazer o loop, levando Kaecilius e seus seguidores com ele.