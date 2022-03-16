Doze é demais: Quem são os Bakers na nova comédia do Disney+

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Doze é demais: Quem são os Bakers na nova comédia

16 de março de 2022
16 de março de 2022

Se você acha sua família barulhenta, precisa conhecer os Bakers, do filme Doze é Demais!


Quem cresceu nos anos 2000 certamente se lembra da divertida comédia Doze é Demais, que mostrava as confusões de uma família com muitos, mas muitos filhos mesmo. (*)

Pois bem, uma nova versão desse filme – que já nasceu clássico – acaba de chegar, com exclusividade, à nossa plataforma. Saiba um pouco mais sobre a família Baker, que protagoniza Doze é Demais, a mais recente comédia!

doze é demais

Quem são os Bakers em Doze é Demais?

Logo no começo da história conhecemos a família Baker, pra lá de diferente e, claro, bastante barulhenta.

Para começar, temos Paul e Zoey Baker. Eles são um casal apaixonado e que precisa dar conta de 10 crianças e dois cachorros. Como se isso não fosse pouco, os dois ainda gerenciam um restaurante.

São eles os responsáveis por Deja, Ella, Seth, DJ, Harley, Haresh, Luca, Luna, Bronx e Bailey, dez adoráveis crianças que vão aprontar muitas confusões na vizinhança.

Qual é a história de Doze é Demais?

Produzido por Kenya Barris e baseado no romance de Frank Bunker Gilbreth, Jr. e Ernestine Gilbreth Carey, o filme acompanha a história da família Baker. Após se casarem, Zoey e Paul se veem diante de uma família no mínimo inusitada. Isso porque eles têm dez crianças em casa.

Com momentos cômicos - e outros mais emocionantes - Zoey e Paul vão vivendo com muito humor o seu dia a dia, enquanto cuidam da sua família mista, tentam tocar os negócios e lidam com os olhares críticos dos vizinhos para seus parentes.

Qual é o elenco de Doze é Demais?

A atriz Gabrielle Union dá vida à Zoey Baker, enquanto Zach Braff é Paul Baker. Completam o elenco Erika Christensen, Timon Kyle Durrett, Journee Brown, Kylie Rogers, Andre Robinson, Caylee Blosenski, Aryan Simhadri, Leo Abelo Perry, Mykal-Michelle Harris, Christian Cote, Sebastian Cote e Luke Prael. 

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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