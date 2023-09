É aniversário da Beyoncé: celebre a data com o Disney+

Ícone da cultura pop internacional contemporânea, Beyoncé tem duas produções imperdíveis no serviço streaming.



No dia 4 de setembro de 1981, nascia em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, Beyoncé Giselle Knowles-Carter. E bastaram apenas alguns anos para que ela se tornasse uma verdadeira rainha nos palcos, nos cinemas – e por que não no streaming?

A seguir, relembre um pouco da vida e da carreira de Beyoncé e que conteúdos com ela você pode ver no Disney+ para celebrar a diva pop:









Queen B: a vida e a carreira de Beyoncé



Beyoncé começou sua carreira em 1997 no grupo Destiny’s Child. Ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, o grupo rapidamente alcançou o sucesso com canções como “Survivor”, “Say My Name” e “Emotion”, que ainda hoje fazem sucesso.

Em 2003, Queen B ou simplesmente Bey – duas formas como sua BeyHive, ou seja, seus fãs, carinhosamente a chamam – seguiu carreira solo. No mesmo ano, por oito semanas, o hit “Crazy in Love” liderou o Hot 100 da Billboard.

O tempo passou e ao longo dos últimos 20 anos, Beyoncé lançou sete álbuns de estúdio, casou com o rapper Jay-Z – com quem namorava desde o ano 2000 –, teve três filhos e se tornou a artista mais premiada da História do Grammy®, levando 32 estatuetas para casa.









Comemore o aniversário da Beyoncé com o Disney+



Não é apenas no mundo da música que Beyoncé se destaca. Ela também fez grande sucesso como atriz, tendo participado de diversas produções cinematográficas.

Em 2019, ela se destacou fazendo a voz de Nala na elogiada versão em live-action de O Rei Leão. E, em 2020, um de seus mais projetos mais aclamados foi lançado diretamente no Disney+.

Trata-se do álbum visual Black is King, em que Beyoncé destaca a beleza da tradição e da excelência negra ao narrar a transcendente jornada de um jovem rei preto através da traição, do amor e da autoidentidade.

Na trama, seus ancestrais o guiam em direção ao seu destino. E, com os ensinamentos de seu pai e a orientação de seu amor de infância, o jovem recebe as virtudes necessárias para reivindicar seu lar e seu trono.

Baseado na música “The Gift”, de O Rei Leão, Black is King é uma história para o futuro que informa e reconstrói o presente. Uma produção que conta sobre como mesmo as pessoas mais destruídas também têm um dom extraordinário e um futuro repleto de propósito.

Comemore o aniversário de Beyoncé no Disney+ e emocione-se com essas duas grandiosas e encantadoras produções!