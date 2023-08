É Dia do Estudante! Aproveite estes filmes e séries escolares com o Combo+

Grupos musicais, romances e segredos fazem parte dos filmes e séries escolares disponíveis no Disney+ e no Star+. Confira!



Ser estudante não se resume apenas a ir às aulas e fazer provas – inclui também conhecer pessoas, explorar habilidades novas, construir amizades e até mesmo descobrir o amor.

É isso que mostram as séries e filmes do Disney+ e do Star+ que se passam em ambientes escolares e têm estudantes como protagonistas.

Assinando o Combo+ (pacote que inclui os dois serviços de streaming), você pode ver todas as produções abaixo e comemorar o Dia do Estudante de um jeito muito especial!



Séries escolares para ver no Disney+





1. Hannah Montana (2006-2010) – Sem que seus amigos e colegas de turma saibam, a jovem(vivida pela Miley Cyrus ) leva uma vida dupla como, umamundialmente famosa.

A garota descobre que pode ter o melhor dos dois mundos. Isto é, a fama e fortuna de uma cantora conhecida e a diversão do Ensino Médio com seus melhores amigos, Lilly (Emily Osment) e Oliver (Mitchel Musso), a quem confiou o segredo da sua identidade.







2. Tudo Igual… SQN (2022) – Na série brasileira original do Disney+, Carol (Gabriella Saraivah) e suas amigas Beta (Ana Jeckel), Trix (Duda Matte), Pri (Guilhermina Libanio) e Amanda (Clara Buarque) se preparam para um novo ano na escola, com direito a praia e diversão no Rio de Janeiro.



O que não sabiam é que suas amizades serão postas à prova quando elas enfrentam o primeiro amor e outras decisões da vida adolescente. Vai ser fácil lidar com tudo isso estando juntas... SQN!







3. High School Musical: A Série: O Musical (2019-2023) – A 4ª temporada da série acabou de estrear no Disney+ e traz a turma dos “Wildcats” de East High de volta à escola para o seu último ano.



Eles estão se preparando para uma produção teatral baseada no filme High School Musical 3: Ano de Formatura. Só que os planos são alterados quando a Disney anuncia que o muito aguardado filme High School Musical 4: The Reunion será gravado justamente na escola deles.

Essa é a grande chance dos personagens da série, que sonham em se tornar atores, de participar de uma produção de Hollywood.

Filmes e séries escolares para ver no Star+







1. Eu Te Amo, Beth Cooper (2008) – Denis Cooverman (Paul Rust) nutriu, por muito tempo, um amor secreto pela cheerleader da escola Beth Cooper (Hayden Panettiere). Ele decide revelar os sentimentos por ela durante o discurso de formatura da escola e isso muda completamente a sua vida.

Ao mesmo tempo em que chama a atenção de Beth, Denis desperta a ira do ex-namorado da garota, Kevin (Shawn Roberts), que faz do protagonista seu grande inimigo.





2. A Escolha Perfeita (2012) – Se você quer passar o Dia do Estudante vendo um filme com boas músicas, o Star+ tem a escolha perfeita!

Após uma apresentação desastrosa, as Barden Bellas, um grupo feminino universitário, busca aprimorar seu visual e suas canções para conquistar o público.

Quando Beca (Anna Kendrick), uma aspirante a DJ, é convidada para se juntar ao grupo, ela relutantemente aceita e ajuda as integrantes a encontrar uma nova identidade.





3. Love, Victor (2020-2022) – A aclamada série segue Victor (Michael Cimino), um novato da escola Creekwood High, em sua jornada de autodescoberta.

Desafios em casa, adaptação a uma nova cidade e os romances da adolescência marcam essa fase da vida de Victor.

A história se passa no mesmo universo do filme Com Amor, Simon (2018), também disponível no Star+.

Acesse o melhor do Star+ e do Disney+ com o Combo+



O Combo+ disponibiliza aos assinantes um amplo catálogo de conteúdos exclusivos de ambos serviços de streaming para aproveitar sozinho, com a família ou os amigos.

A oferta comercial permite assinar Disney+ e Star+, independentes entre si, a um preço único e atrativo. Aproveite!