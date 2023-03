Elas fazem história: 7 filmes e séries dirigidos por mulheres para ver no Disney+

De personagens da Marvel a uma série brasileira, as mulheres fazem bonito na direção e você confere tudo isso no Disney+!



No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que aproveitar para ver ou rever os filmes e séries dirigidos por mulheres no Disney+.

São obras de ficção-científica, drama, aventura, comédia, ação em que elas estão em evidência não apenas na frente das câmeras, mas também por trás delas.

Você confere, a seguir, sete dicas de filmes e séries dirigidos por mulheres para assistir no serviço de streaming.







1) Rainha de Katwe





Você gosta de jogar xadrez? Então, coloque as suas peças no tabuleiro e prepare-se para enfrentar Phiona Mutesi (Madina Nalwanga)!

Ela é uma jovem órfã de pai e moradora de uma região pobre de Uganda determinada a superar qualquer obstáculo para realizar seu sonho: estar entre as melhores do mundo no xadrez.

Com direção da cineasta indiana Mira Nair, Rainha de Katwe (2016) traz no elenco um outro nome bem conhecido do público: Lupita Nyong’o, a Nakia dos filmes do Pantera Negra.







2) Uma Dobra no Tempo





Uma Dobra no Tempo (2018) vai te transportar para uma viagem a lugares inimagináveis do universo.

Baseado no livro da escritora Madeleine L’Engle, o filme acompanha a busca dos irmãos Meg (Storm Reid) e Charles (Deric McCabe) pelo pai (Chris Pine), um cientista que está desaparecido desde que se envolveu em um misterioso projeto.

Além de contar com a direção de Ava DuVernay, o longa também tem atrizes reconhecidas e muito talentosas no elenco, como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Gugu Mbatha-Raw.







3) Capitã Marvel





Ambientado nos anos 1990, o filme introduz uma das heroínas mais poderosas do Universo Cinematográfico Marvel (UCM): Carol Danvers, a Capitã Marvel (Brie Larson).

No enredo, a personagem se vê envolvida em uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas e precisa encontrar uma maneira de colocar fim ao conflito.

A cineasta Anna Boden divide a direção com Ryan Fleck nesse longa-metragem lançado em 2019 e que é parte de uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema.







4) A Extraordinária Garota Chamada Estrela





A cantora e compositora Grace VanderWaal faz a sua estreia como atriz em A Extraordinária Garota Chamada Estrela (2020), cuja direção é de Julia Hart.

Nessa história sensível de amor e amadurecimento, o espectador é apresentado ao adolescente Leo (Graham Verchere), que se vê perdidamente apaixonado por Estrela (Grace VanderWaal), a nova aluna da escola. Apesar de serem bem diferentes, ele está decidido a conquistá-la.

Baseado no livro best-seller do escritor Jerry Spinelli, o filme ganhou uma continuação em 2022 chamada A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood, também dirigida por Julia Hart.







5) Mulher-Hulk: Defensora de Heróis





As diretoras Kat Coiro e Anu Valia se uniram dar vida à Mulher-Hulk no mundo das séries. Enquanto a primeira dirigiu seis episódios, Anu dirigiu os outros três.

Na história, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada brilhante especializada em defender clientes que tenham super-poderes. Prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), ela também tem a capacidade de se transformar em uma criatura verde: a Mulher-Hulk!

Além dos super vilões, Jennifer também precisa derrotar o machismo e, mais de uma vez, quebra a quarta parede com tiradas cômicas que fazem o espectador rir e refletir.







6) Doze é Demais





A cineasta indicada ao Oscar® Gail Lerner dirige esta releitura da clássica comédia que fez sucesso no começo dos anos 2000.

Na nova versão de Doze é Demais (2022), Gabrielle Union e Zach Braff interpretam o casal Zoey e Paul. Eles precisam criar dez filhos ao mesmo tempo em que administram um negócio próprio: o Café dos Bakers.

O longa é uma ótima oportunidade para dar boas risadas. Quem assistiu ao original de 2003 vai notar uma novidade no roteiro desse filme: a trama toca em temas atuais e necessários como o racismo e o bullying.







7) Mila no Multiverso





Primeira série de ficção-científica brasileira produzida pelo Disney+, Mila no Multiverso (2023) tem a direção de duas mulheres: Julia Jordão e Jéssica Queiroz.

O enredo também é protagonizado por uma mulher – a jovem Mila (Laura Luz), que descobre um estranho objeto capaz de transportá-la para diferentes universos em busca da mãe desaparecida (Malu Mader).

Além de trazer personagens femininas fortes, independentes e cheias de personalidade, a série reforça o compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina.