Elementos: como é a história da família da Faísca?

A protagonista do novo filme da Disney e da Pixar tem uma história familiar e tanto. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Elementos, o novo filme da Disney e da Pixar que estreou há poucos dias no cinema, apresenta um lugar onde vivem seres dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar: a Cidade Elemento.

As personagens principais são Gota, um jovem da água, e Faísca, uma jovem do fogo. Quando os dois se conhecem, pensam que, por serem diferentes, não terão nada em comum... No entanto, eles verão que não é bem assim.

A jovem Faísca vive com a sua família, que tem uma história emocionante. Descubra mais sobre o histórico familiar da protagonista, a seguir:







Qual é a história da família de Faísca em Elementos?



Brasa e Fagulha, os pais da Faísca, são seres de fogo que não nasceram na Cidade dos Elementos, mas na Terra do Fogo.

Embora quisessem passar lá toda a sua vida, uma tragédia levou-os a terem que se separar de suas famílias e a reconstruírem as suas vidas num novo lugar.

Foi assim que, há duas décadas, eles migraram para a Cidade Elemento e se estabeleceram para criar sua família. Foi lá que Faísca nasceu e onde eles puderam começar o negócio da família, abrindo a loja Fireplace.









Não perca Elementos no cinema!



A nova animação da Pixar já está nos cinemas de todo o Brasil! Elementos está em cartaz desde dia 22 de junho e ainda traz, antes de sua exibição, o divertido curta-metragem O Encontro de Carl.