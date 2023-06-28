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Elementos: como é a história da família da Faísca?

28 de junho de 2023
28 de junho de 2023

A protagonista do novo filme da Disney e da Pixar tem uma história familiar e tanto. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Elementos, o novo filme da Disney e da Pixar que estreou há poucos dias no cinema, apresenta um lugar onde vivem seres dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar: a Cidade Elemento.

As personagens principais são Gota, um jovem da água, e Faísca, uma jovem do fogo. Quando os dois se conhecem, pensam que, por serem diferentes, não terão nada em comum... No entanto, eles verão que não é bem assim. 

A jovem Faísca vive com a sua família, que tem uma história emocionante. Descubra mais sobre o histórico familiar da protagonista, a seguir:

Elementos


Qual é a história da família de Faísca em Elementos?


Brasa e Fagulha, os pais da Faísca, são seres de fogo que não nasceram na Cidade dos Elementos, mas na Terra do Fogo

Embora quisessem passar lá toda a sua vida, uma tragédia levou-os a terem que se separar de suas famílias e a reconstruírem as suas vidas num novo lugar

Foi assim que, há duas décadas, eles migraram para a Cidade Elemento e se estabeleceram para criar sua família. Foi lá que Faísca nasceu e onde eles puderam começar o negócio da família, abrindo a loja Fireplace.

Elementos Faísca e Gota


Não perca Elementos no cinema!


A nova animação da Pixar já está nos cinemas de todo o Brasil! Elementos está em cartaz desde dia 22 de junho e ainda traz, antes de sua exibição, o divertido curta-metragem O Encontro de Carl.

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