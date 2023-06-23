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Elementos: diretor de dublagem Diego Lima fala sobre as vozes em português

23 de junho de 2023
23 de junho de 2023

Em entrevista, Diego Lima comentou detalhes sobre o processo de dublagem brasileira para a nova animação da Disney e Pixar.


Quem disse que fogo e água não se misturam? A história de Faísca e Gota já pode ser vista em Elementos, novo filme de animação da Disney e Pixar que acaba de estrear nos cinemas de todo o Brasil.

A produção traz Leah Lewis e Mamoudou Athie como as vozes originais em inglês de Faísca e Gota, respectivamente. Já no Brasil, a dublagem de Elementos tem Dláigelles Silva como o divertido Gota e Luiza Porto como a esquentada Faísca

 A direção de dublagem de Elementos é assinada por Diego Lima. “Esse é um processo de observação, como uma lente macro sobre o trabalho”, disse Lima, que também é ator e dublador, ao site da Disney Brasil


'Elementos' | Trailer Oficial Dublado

Diego contou como sua função é auxiliar os colegas a encontrar a voz ideal para este ou aquele personagem sem interferir, no entanto, na relação deles com seus papéis.

Eu tenho que entrar no universo deles [do elenco de dublagem], indicando mudanças pontualmente, mas sempre me conectando com eles para não atrapalhar seu processo criativo”, contou na entrevista.

Diego Lima
Diego Lima, diretor de dublagem de Elementos


A direção de dublagem em Elementos


Engana-se quem pensa que dublar uma animação é, simplesmente, criar uma voz divertida, encaixar os diálogos no movimento facial do personagem e pronto. 

Sobre esse direcionamento, Diego Lima contou que é preciso estar atento para não romper a ligação entre dublador e a emoção que ele precisa transmitir no momento, citando um caso ocorrido com Luiza Porto durante a dublagem de Elementos:

“A Luiza estava conectada com a personagem Faísca e, em um determinado momento, ela também estava chorando. A Luiza estava entregue”, contou Diego.

“Então, eu não posso violar aquele universo que ela criou”, complementa. “Se eu tenho que falar ‘Luiza, vamos fazer a tomada de novo’, então eu preciso chegar e dizer isso num tom mais baixo, para que a ela possa se reconectar e expressar novamente essa emoção”. 

Faísca e Gota Elementos


Divirta-se com a história de Elementos nos cinemas!


Além de Luiza Porto e Dláigelles Silva como Faísca e Gota, respectivamente, o elenco de dublagem de Elementos ainda conta com o ator André Mattos como a voz do personagem Brasa, Giovanna Antonelli como Sra. Ripple, e Cacau Protásio dá voz à Flarietta

Confira o resultado deste incrível trabalho em Elementos. A produção da Disney e Pixar já estreou nos principais cinemas de todo o Brasil!

Ficha Técnica Elenco de voz de Elementos

Tradução: Paula Abritta
Produção: Amanda Biscola, Pâmela Brito e Fernanda Tavares
Coordenadora de Produção: Melka Baltieri
Técnicos de Captação: José Arthur Jr., Lucas Gandelini, Thiago Costa, Carlos Henrique Salles, Edu Miglioranci e Carol Fagundes
Edição: Ricardo Fuji e Marcos Alves (Tato)
Direção de Dublagem e Audiodescrição: Diego Lima
Gerente Criativa - Disney: Vânia Mendes
Diretora Geral - Tv Group: Maria Inês Moane

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