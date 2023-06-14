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NOVIDADES DISNEY

Elementos: diretor fala sobre a criação do longa animado da Disney e Pixar

14 de junho de 2023
14 de junho de 2023

A produção promete emocionar o público nos cinemas de todo o Brasil. 


No dia 22 de junho, o público brasileiro vai conferir nos cinemas Elementos, novo filme de animação da Disney e Pixar. A produção dirigida por Peter Sohn mostra que diferentes elementos, como água e fogo, podem sim, andar juntos!

Elementos traz a história de Faísca, uma jovem esquentada que representa o elemento fogo, e o Gota, um rapaz observador e tranquilão que representa a água

Eles vivem na Cidade Elemento, formada por pessoas vindas de diferentes comunidades: Água, Fogo, Ar e Terra – assim como os quatro elementos. Em meio a esse cenário, Gota e Faísca se encontram, vivendo uma história que vai mudar suas vidas para sempre. 

E de onde surgiu a ideia de fazer algo assim? Veja a seguir alguns detalhes dos bastidores dessa emocionante obra:

Elementos

Peter Sohn e a criação do filme Elementos, da Disney e Pixar


Em entrevista ao site D23.com, Peter contou que a ideia do longa começou com perguntas que ele fazia em diferentes conversas. “Eu questionava as pessoas 'O que aconteceria se o fogo e a água se tornassem amigos? Quais seriam as possibilidades?'”, lembrou Sohn. 

Sohn contou que, inicialmente, achava tudo isso muito divertido e que essa era uma excelente premissa para um roteiro. “Esse potencial é o que te impulsiona — mesmo que você não saiba se a tecnologia [de animação] para fazer isso existe”, revelou.

Mas, mais do que isso, Elementos é um reflexo da vida de Peter Sohn. Filho de imigrantes coreanos, ele nasceu nos Estados Unidos – assim como Faísca é filha de imigrantes que saíram de Fireland para a Cidade Elemento. 

Segundo o próprio Sohn, trazer para a tela esse tipo de experiência é algo tão pessoal que chega a expor a própria vulnerabilidade do cineasta. “Qualquer coisa criativa, quando você compartilha, é um ato de vulnerabilidade”, ressaltou Sohn. 

“Isso faz parte da arte de fazer arte. É muito assustador. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo sempre seria tentar encontrar a verdade nisso – e a diversão também”, finalizou.

Elementos

O processo de animação de Elementos


Um dos principais pontos para que Elementos funcionasse como Peter Sohn queria estava, justamente, em sua animação. 

“Desde o primeiro dia, do ponto de vista do design, Pete deixou bem claro que a personagem Faísca não se trata de uma pessoa pegando fogo – ela foi feita de fogo”, disse Denise Ream, produtora do filme, ao D23.com

Sohn, que já havia dirigido animações antes, como o filme O Bom Dinossauro, de 2015, estava fascinado com o trabalho e os desafios que ele trazia. “Nós realmente queríamos que os personagens tivessem uma essência própria e respeitassem os materiais que compõem cada elemento”, ressaltou o diretor. 

Assista à estreia de Elementos nos cinemas!


Conheça Faísca, Gota e todos os habitantes da Cidade Elemento em Elementos! O novo longa de animação da Disney em parceria com a Pixar estreia no dia 22 de junho, nos cinemas de todo o Brasil!

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