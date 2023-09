Elementos: incríveis detalhes da animação da Disney e Pixar

Faísca, Gota e os demais elementos esperam por você no Disney+.



Falando sobre amor e família e com uma bela mensagem sobre aceitação, Elementos, animação da Disney e Pixar, estreou no Disney+. Os assinantes do streaming já podem viajar até a cidade Elemento para acompanhar a história de Faísca e Gota.

Ela, uma jovem esquentada de Fogo. Ele, um cara tranquilão e emotivo de Água. Poderiam ser mais diferentes? Contudo, os dois jovens descobrem que, a partir das diferenças, um grande amor pode nascer.

Eles aprendem, ainda, a importância de ser honesto com os próprios sentimentos, desejos e vontades. Para além de seu enredo emocionante, a animação tem vários outros detalhes incríveis e que não podem passar despercebidos!









A animação dos personagens em Elementos é impressionante



Os filmes da Pixar já têm tradição na qualidade de sua animação, contudo, Elementos foi um desafio sem precedentes. Segundo o diretor Peter Sohn, não foi fácil reproduzir o fogo ou a água nas telas.

“Estávamos tão acostumados a construir brinquedos ou carros de metal que tentar criar um personagem que fosse inteiramente um efeito especial era algo novo para o estúdio. Foram necessários centenas de artistas incríveis”, declarou Sohn ao site D23.com.









São os detalhes que trazem os elementos à vida



Um aspecto primordial aos personagens era que eles realmente precisavam parecer uma versão animada do elemento que representavam, ou seja, o fogo deveria realmente ser flamejante, por exemplo.

Para isso, Sohn revelou que o sombreamento – recurso de luz que dá realismo a personagens feitos no computador – não foi utilizado em Faísca. Já Gota precisou de diversos recursos diferentes incluindo tons azulados, formas flexíveis e bolhas crescentes.

“A água requer que esses ingredientes [adicionados] pareçam água”, declarou Sohn. “Se a velocidade das bolhas diminuísse, de repente a água pareceria gelatina. Se os destaques fossem removidos, uma pessoa da Água pareceria um fantasma.”









Elementos possui cenários espetaculares



É difícil desviar a atenção do desenrolar da história de Faísca e Gota. Contudo, de vez em quando, olhe em volta dos personagens: os cenários da cidade Elementos são de tirar o fôlego.

Dos jardins da área da Prefeitura ao apartamento em que Gota mora, passando pelo estádio, cada cenário traz detalhes impressionantes a serem explorados. “Honestamente, encontro algo novo toda vez que assisto ao filme”, disse a produtora Denise Ream ao site D23.com.





O emocionante tema de Elementos



Mesmo não sendo um musical, a canção original “Steal the Show”, tema de Elementos, também merece ser ouvida com atenção. Thomas Newman e o letrista Michael Matosic colaboraram na música com o cantor e compositor Leff – que grava sob o nome de Lauv.

Parte da composição pode ser ouvida durante as aventuras de Faísca e Gota na cidade Elementos, mas é preciso acompanhar os créditos finais para aproveitar a canção inteira.

Embarque na emocionante aventura de Faísca e Gota no novo filme da Disney e Pixar, Elementos. O longa pode ser visto online, via streaming, somente no Disney+!