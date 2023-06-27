Cancel
Novidades Disney

Elementos: qual a característica principal da família de Gota?

27 de junho de 2023
27 de junho de 2023

A animação Elementos traz personagens muito especiais e com características únicas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Prepare-se para conhecer a Cidade Elemento, o mundo vibrante de Elementos, nova animação da Disney e Pixar em exibição nos cinemas.

Os personagens principais do filme são Faísca e Gota, dois jovens do fogo e da água, respectivamente, que se conhecem em circunstâncias nada agradáveis, mas logo criam um forte vínculo.

Suas famílias, assim como eles, são muito diferentes umas das outras, mas também têm coisas em comum


Como é a família de Gota em Elementos?


No filme, os quatro elementos (água, terra, ar e fogo) vivem na Cidade Elemento com a regra de que não devem se misturar.

Gota é um jovem rapaz de água que trabalha como inspetor. Ele é engraçado, simpático, sonhador e muito sensível.

Aliás, a sensibilidade é algo que caracteriza toda a sua família. Eles adoram se conectar com as emoções do próximo... E quase tudo faz com que chorem!

Um dos jogos favoritos da família é desafiar um ao outro a não chorar quando alguém conta algo triste ou emocionante

Conheça o incrível mundo de Elementos nos cinemas


Assista a Elementos no cinema mais próximo de você e saiba mais sobre Gota, Faísca e suas famílias!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set