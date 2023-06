Elementos: qual a característica principal da família de Gota?

A animação Elementos traz personagens muito especiais e com características únicas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Prepare-se para conhecer a Cidade Elemento, o mundo vibrante de Elementos, nova animação da Disney e Pixar em exibição nos cinemas.

Os personagens principais do filme são Faísca e Gota, dois jovens do fogo e da água, respectivamente, que se conhecem em circunstâncias nada agradáveis, mas logo criam um forte vínculo.

Suas famílias, assim como eles, são muito diferentes umas das outras, mas também têm coisas em comum.







Como é a família de Gota em Elementos?





No filme, os quatro elementos (água, terra, ar e fogo) vivem na Cidade Elemento com a regra de que não devem se misturar.

Gota é um jovem rapaz de água que trabalha como inspetor. Ele é engraçado, simpático, sonhador e muito sensível.

Aliás, a sensibilidade é algo que caracteriza toda a sua família. Eles adoram se conectar com as emoções do próximo... E quase tudo faz com que chorem!

Um dos jogos favoritos da família é desafiar um ao outro a não chorar quando alguém conta algo triste ou emocionante.





