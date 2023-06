Elementos: quem são os habitantes da Cidade Elemento?

O novo filme estreia em 22 de junho e traz personagens divididos em quatro diferentes grupos. Entenda!



Elementos, o novo filme de animação da Disney e Pixar, é ambientado na Cidade Elemento, onde vivem diferentes personagens que vão conquistar o coração do público.

Todos eles estão prestes a descobrir uma coisa super importante: que mesmo sendo tão diferentes, eles possuem muito mais em comum do que imaginam!





Fogo, água, terra e ar: os habitantes da Cidade Elemento



Os personagens da animação são divididos em grupos que representam os quatro elementos presentes na natureza. São eles: fogo, água, terra e ar.

Como revelado no trailer do filme, cada um desses elementos tem características marcantes e personalidades próprias.

“Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Os de terra podem ser cheios de sementes. Água está sempre entrando em alguma coisa. E fogo… Somos esquentadinhos”, diz a protagonista do longa, Faísca.







'Elementos' | Trailer Oficial Dublado



É ela, inclusive, quem vai colocar à prova a regra de que elementos diferentes não podem se misturar. Isso porque Faísca cria uma amizade com Gota, do elemento água, e vive aventuras inesquecíveis com ele.

Dirigido por Peter Sohn (de O Bom Dinossauro), o longa-metragem também apresenta outros personagens divertidos, como Brasa (fogo), Fagulha (fogo), Névoa (ar) e Turrão (terra).





Quando Elementos estreia no cinema?



Elementos chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 22 de junho. É a sua chance de assistir na tela grande e saber tudo sobre essa história fascinante!