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NOVIDADES DISNEY

Elementos: quem são os habitantes da Cidade Elemento?

7 de junho de 2023
7 de junho de 2023

O novo filme estreia em 22 de junho e traz personagens divididos em quatro diferentes grupos. Entenda!


Elementos, o novo filme de animação da Disney e Pixar, é ambientado na Cidade Elemento, onde vivem diferentes personagens que vão conquistar o coração do público.

Todos eles estão prestes a descobrir uma coisa super importante: que mesmo sendo tão diferentes, eles possuem muito mais em comum do que imaginam!

Fogo, água, terra e ar: os habitantes da Cidade Elemento


Os personagens da animação são divididos em grupos que representam os quatro elementos presentes na natureza. São eles: fogo, água, terra e ar.

Como revelado no trailer do filme, cada um desses elementos tem características marcantes e personalidades próprias

“Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Os de terra podem ser cheios de sementes. Água está sempre entrando em alguma coisa. E fogo… Somos esquentadinhos”, diz a protagonista do longa, Faísca.


'Elementos' | Trailer Oficial Dublado


É ela, inclusive, quem vai colocar à prova a regra de que elementos diferentes não podem se misturar. Isso porque Faísca cria uma amizade com Gota, do elemento água, e vive aventuras inesquecíveis com ele.

Dirigido por Peter Sohn (de O Bom Dinossauro), o longa-metragem também apresenta outros personagens divertidos, como Brasa (fogo), Fagulha (fogo), Névoa (ar) e Turrão (terra).

Quando Elementos estreia no cinema?


Elementos chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 22 de junho. É a sua chance de assistir na tela grande e saber tudo sobre essa história fascinante!

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