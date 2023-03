Em quais filmes da Marvel o Pantera Negra aparece?

Aproveite para ver todas as produções da Marvel Studios com Chadwick Boseman como o Rei T’Challa antes da estreia de Pantera Negra: Wakanda para Sempre.



Começou a contagem regressiva para a estreia de Pantera Negra: Wakanda para Sempre. A nova produção da Marvel Studios vem encerrar a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore, Pantera Negra: Wakanda para Sempre chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de novembro.







Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado



Ou seja, ainda dá tempo de ver ou rever todos os filmes que contam com a magnífica atuação de Chadwick Boseman no papel de Rei T’Challa/Pantera Negra!



Quais os filmes da Marvel em que o Pantera Negra aparece?

A primeira participação do super-herói de Wakanda no UCM foi no longa Capitão América: Guerra Civil (2016).

No longa, o então príncipe de Wakanda é apresentado em algumas cenas que, apesar de não entregarem muito sobre o personagem, foram suficientes para deixar o público querendo saber mais sobre Wakanda e seus moradores.

Em seguida, vem o filme Pantera Negra (2018), protagonizado pelo personagem-título, mostrando Wakanda em toda sua glória, a busca pelo vibranium e as consequências dos fatos ocorridos em Guerra Civil.









O super-herói também luta ao lado do Homem de Ferro, Thor, Capitão América e os demais Vingadores nos filmes Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).

Não perca essa nova super estreia! Retorne a Wakanda, conheça o reino subaquático de Talokan e descubra o destino dos seus personagens favoritos em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, dia 10 de novembro nos cinemas.

Já os demais filmes e séries da Marvel Studios estão disponíveis no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!