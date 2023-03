Em qual animal se transforma Mei Lee, a protagonista de Red

Saiba mais sobre as espécies que inspiraram a criação do adorável personagem que estrela o novo filme da Disney e da Pixar.





Red, o novo filme de animação da Disney e da Pixar, é protagonizado por Mei Lee, uma menina de 13 anos que começa a lidar com os tradicionais conflitos que vêm com a adolescência. E é nesse período que um inesperado legado familiar surpreende a jovem com uma enorme, colorida e peluda transformação toda vez que ela tem emoções fortes.









Qual é o animal que Mei Lee se transforma em Red?

Mei Lee, que você pode conhecer exclusivamente no filme do Disney+, fica chocada ao se levantar da cama e, um belo dia se vê no espelho com uma imagem completamente diferente da sua. Afinal, de uma garotinha adorável, ela se transforma em um panda vermelho gigante.

A maioria das pessoas conhece a versão popular dos pandas, com pelos pretos e brancos. Mas há também o panda vermelho: ele é menor em proporção de tamanho do que é visto na animação e seu tamanho real se compara ao de um gato doméstico.

O panda vermelho é um mamífero herbívoro, sendo mais encontrado nas montanhas do Nepal e do norte da Birmânia, bem como em regiões centrais da China.