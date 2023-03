Em que ordem assistir a todas as séries Star Wars

O universo criado por George Lucas não se limita aos filmes. Veja como assistir as séries Star Wars cronologicamente para entender as tramas que fazem parte da franquia.



A franquia Star Wars começou sua incrível jornada em 1977 com o lançamento de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança. Desde então, as aventuras na Galáxia só têm crescido.

Além de todos os filmes da saga – disponíveis no Disney+ – ainda há séries, animações e outras produções que contam essas histórias, mas sem um guia pode ser fácil se perder ou se confundir.

Para quem já viu os filmes ou prefere começar pelas séries, aqui vai a lista para saber como assisti-las em ordem cronológica:







1) Star Wars: The Clone Wars

A série animada, que começou em 2008 e tem 7 temporadas, se destaca por apresentar personagens clássicos, muita ação e a eterna batalha entre o bem e o mal. Aqui a história de Star Wars se expande com novas aventuras em uma galáxia muito, muito distante.



2) Star Wars: The Bad Batch

A Força Clone 99 continua sua jornada pelo Império após a queda da República. Ao longo do caminho, eles encontrarão aliados e inimigos novos e familiares, enquanto assumem missões emocionantes como mercenários, levando-os a lugares novos e perigosos.







3) Obi-Wan Kenobi

Em uma Galáxia dominada pelo Império, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) embarca em uma importante missão que o reconectará com seu passado e moldará seu futuro.



4) Star Wars: Rebels

A escuridão tomou conta da Galáxia. O Império usa a opressão e o medo como forma de reprimir qualquer manifestação contrária. No entanto, estes dois elementos despertam bravos guerreiros que decidem se unir e resistir.

Nesse contexto, a tripulação da nave Phantom defende quem não pode lutar sozinho e fornece a faísca que inicia uma rebelião.







5) Andor

Em um período repleto de perigos e intrigas, Cassian Andor (Diego Luna) entende que pode fazer a diferença na luta contra o Império. Determinado, ele embarca em uma aventura que o aproxima de seu destino: tornar-se um herói rebelde.



6) The Mandalorian

Situada após a queda do Império e antes da ascensão da Primeira Ordem, The Mandalorian segue as aventuras de um Mandaloriano solitário nos confins da Galáxia, longe da autoridade da Nova República. E ele tem por companhia Grogu, um pequeno órfão.







7) O Livro de Boba Fett

Longe de seu perfil de caçador de recompensas, Boba Fett (Temuera Morrison) une forças com Fennec Shand (Ming-Na Wen) e se reinventa em Tatooine, território que já foi governado pelo falecido senhor do crime, Jabba o Hutt.



8) Star Wars: A Resistência

Depois de ser recrutado por Poe Dameron para se juntar à resistência e espionar a Primeira Ordem, o piloto estelar Kazuda "Kaz" Xiono estaciona em uma enorme plataforma de reabastecimento chamada Colossus.

Uma série de eventos, porém, o leva a descobrir o que a Primeira Ordem planejou para a Galáxia.