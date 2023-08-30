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NOVIDADES MARVEL

Emilia Clarke revela o seu momento favorito em Invasão Secreta: “Foi o melhor dia da minha vida” 

30 de agosto de 2023
30 de agosto de 2023

A atriz que interpretou G’iah adorou gravar uma cena específica da série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Um dos grandes personagens de Invasão Secreta, série disponível no Disney+, é G'iah, interpretada por Emilia Clarke. Ela é uma Skrull, filha de Talos (Ben Mendelsohn). 

No início da trama, ela faz parte do grupo rebelde de Gravik (Kingsley Ben-Adir), mas depois acaba entrando em conflito com ele. 

O episódio final da série da Marvel Studios traz uma luta decisiva entre os dois personagens – uma cena incrível que ficou entre as melhores lembranças da atriz!


A cena favorita de Emilia Clarke em Invasão Secreta


Assim que as gravações terminaram, Clarke confessou que seu dia favorito foi quando filmaram a cena da batalha final entre G'iah e Gravik.

Grande parte da ação da luta exigia que a atriz ficasse pendurada em cabos durante os momentos de voo. E ela adorou a experiência!

"Eu literalmente pensei: este é o melhor dia da minha vida!'. Sou uma garota de parque de diversões. Me dê um trapézio. Me dê uma montanha-russa. Eu me senti exatamente assim. Não conseguia parar de rir. Foi realmente o dia mais engraçado que já tive no set. Queria contar a todos sobre isso depois", disse Clarke, de acordo com comunicado oficial.


Assista a Invasão Secreta no Disney+


Todos os seis episódios de Invasão Secreta podem ser vistos online no Disney+. Aproveite!

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