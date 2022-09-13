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Emmy® 2022: Cavaleiro da Lua, Get Back e todos os vencedores que você pode ver no Disney+

13 de setembro de 2022
13 de setembro de 2022

Confira a lista de séries e filmes do Disney+ premiados no Emmy® 2022. E aproveite para ver ou rever as produções no serviço de streaming.


A 74ª edição do Emmy® 2022 foi realizada em 12 de setembro e várias das produções disponíveis no Disney+ ganharam estatuetas. Além dos 5 prêmios que o documentário The Beatles: Get Back recebeu, séries da Marvel Studios e de Star Wars também foram reconhecidas pela Academy of Television Arts and Sciences.

Abaixo, conheça as séries e filmes vencedores do Emmy® 2022 que você pode encontrar exclusivamente no serviço de streaming:

The Beatles: Get Back


The Beatles: Get Back venceu em 5 categorias no Emmy® 2022

The Beatles: Get Back, o documentário em três partes dirigido por Peter Jackson foi lançado em novembro de 2021 e, desde então, ganhou o público e a crítica, recebendo diversos reconhecimentos e, agora, adicionando cinco prêmios Emmy® à lista.

Disponível no Disney+, a produção leva o público a testemunhar as sessões de gravação do álbum “Let It Be”, dos The Beatles, com uma compilação de mais de 60 horas de imagens inéditas. O documentário também apresenta, pela primeira vez em sua totalidade, a última apresentação ao vivo da banda no telhado da Apple Corp, em Londres.

O documentário ganhou nas cinco categorias do Emmy® a que foi indicado:

-Melhor Direção para Programa de Documentário/Não-ficção.

-Melhor Edição de Imagem para um Programa de Não-ficção.

-Melhor Série Documentária ou Não-Ficção.

-Melhor Edição de Som para um programa de Não-ficção ou Realidade.

-Melhor Mixagem de Som para um Programa de Não Ficção ou Realidade.

Cavaleiro da Lua


Vencedores do Emmy® 2022: Cavaleiro da Lua

Estrelada por Oscar Isaac, a série da Marvel Studios, Cavaleiro da Lua, levou o público de Londres ao Cairo em uma jornada cheia de aventuras que incluiu a presença de vários deuses egípcios.

Cavaleiro da Lua competiu em oito categorias no Emmy® 2022 e recebeu uma estatueta, a de Melhor Edição de Som para Série Limitada/Antologia, Filme ou Especial. Todos os episódios da série estão disponíveis no serviço de streaming.

Chadwick Boseman


Vencedores do Emmy® 2022:Chadwick Boseman por What If...?

A produção inovadora da Marvel Studios, que busca contar versões alternativas do que aconteceu no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), conquistou indicações em duas categorias e conseguiu vencer uma delas no Emmy® de 2022.

O ator Chadwick Boseman recebeu reconhecimento póstumo na categoria Melhor Performance de Voz por dublar o seu personagem T’Challa que virou Senhor das Estrelas na série animadaWhat If…?.

O livro de Boba Fett


Vencedores do Emmy® 2022: O Livro de Boba Fett

O caçador de recompensas Boba Fett, do universo Star Wars, ganhou sua própria série no Disney+ e foi elogiado por público e crítica.

O Livro de Boba Fett recebeu quatro indicações ao Emmy® 2022 e ganhou uma estatueta de Melhores Efeitos Visuais Especiais em uma Temporada ou Filme.

Tico e Teco


Vencedores do Emmy® 2022: Tico e Teco Defensores da Lei

A simpática e divertida dupla de esquilos mergulhou em novas aventuras no longa-metragem que você pode ver no Disney+. Tico e Teco Defensores da Lei, produção que mistura animação e live-action, venceu o Emmy® 2022 na categoria Melhor Filme para Televisão.

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