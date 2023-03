Animação indicada ao Oscar está cheia de easter eggs que revelam mais sobre os Madrigal.







Não é novidade que os filmes da Disney costumam dar muita atenção aos detalhes e às referências. Com Encanto, a produção mais recente dos estúdios de animação da Disney, não é diferente.



O filme, um dos indicados ao Oscar® 2022, é cheio de momentos únicos e divertidos que merecem destaque e talvez você não tenha notado. A história acompanha Mirabel e sua família, os Madrigal, que moram em uma casa mágica no meio das montanhas da Colômbia. A família recebeu um milagre, o que faz com que cada um dos integrantes receba um dom único, com exceção de Mirabel. A animação está disponível no Disney+.





“Não Falamos do Bruno”

Durante a cena musical em que os personagens cantam “Não Falamos do Bruno”, o próprio Bruno participa da coreografia. Enquanto Dolores fala para Mirabel sobre sua visão do tio, a silhueta do personagem pode ser vista dançando no segundo andar da casa, atrás das meninas.





Sobre Agustín Madrigal

Ainda na coreografia de “Não Falamos do Bruno”, há um easter egg que envolve o pai de Mirabel, Agustín Madrigal.

No fim da canção, quando os personagens estão arrumando a mesa, Agustín não sabe a letra da música que a família está cantando, mas dança para se enturmar com os demais. O detalhe foi confirmado pelo diretor de Encanto, Jared Bush, em seu Twitter.

“As únicas pessoas que cantam são aquelas para as quais Mirabel perguntou sobre Bruno. Ela não pediu a Agustín para evitar um conflito com os pais. Mas Agustín sempre quer se encaixar com os Madrigal, então ele dança de qualquer maneira, tentando copiar Félix, mas não tão bem”, disse Bush.

Vale lembrar que Agustín entrou na família Madrigal através do casamento, ou seja, não recebeu um dom como aconteceu com sua esposa e filhas. Por isso, ele está sempre tentando evitar conflitos e ser aceito por eles. Julieta, a mãe de Mirabel, também não participa da música.





Fotos de infância dos Madrigal

Em uma das paredes da casita, a casa dos Madrigal, estão os retratos de todos os filhos e netos da Abuela no dia em que receberam seus dons. Nas fotos, a avó sempre aparece ao lado das crianças, à esquerda da imagem, segurando a vela com postura. Menos no retrato de Isabela, no qual a Abuela está abraçando a neta.





As dúvidas de Isabela

Isabela é uma das irmãs mais velhas de Mirabel, cujo dom é fazer crescer flores perfeitas. Ao longo do filme, descobrimos que ela se sentia mal por causa da pressão que avó e a família colocavam sobre ela. Todos esperavam que a personagem sempre fosse perfeita. Mas, indícios dos verdadeiros sentimentos de Isabela aparecem logo na primeira metade do filme.

Quando a irmã de Mirabel leva um susto pela quantidade de filhos que Mariano está esperando que ela tenha depois do casamento, flores aparecem na cabeça da jovem.

Todos os botões são cor-de-rosa e iguais, menos uma flor, que é branca e maior do que as outras. Notando a diferença, a Abuela tira a flor branca, mostrando como a avó buscava sempre a perfeição na neta.





Super audição de Dolores

Os animadores de Encanto usaram os detalhes para construir a personalidade dos personagens. No caso de Dolores, prima mais velha de Mirabel, personagem que tem o dom da super audição, podemos ver ela cobrindo os ouvidos em vários momentos do filme por conta do barulho. Dolores também aparece “batendo palmas” usando apenas a ponta dos dedos.