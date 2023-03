Encanto ganha Oscar® de Melhor Animação 

Animação da Disney em homenagem à cultura colombiana se consagra como Melhor Animação na premiação.







A cerimônia de entrega do Oscar® 2022 ocorreu na noite do último domingo (27) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A animação Encanto, disponível no Disney+, foi a ganhadora na categoria Melhor Animação.

O longa chegou ao serviço de streaming no Brasil no final de 2021. Dirigido por Byron Howard (dos sucessos Enrolados e Bolt: Supercão), a história de Encanto se passa na Colômbia. Em uma casa encantada, escondida em meio às montanhas do país, mora a família Madrigal.









Encanto: sobre o que é a animação ganhadora do Oscar® 2022





Cada integrante dessa família recebe um dom mágico ainda na infância. Menos a jovem Mirabel, que acha que não é especial porque não ganhou nenhum dom. Porém, um acontecimento extraordinário talvez mude sua visão sobre isso e sua relação com a família.

A animação também concorreu nas categorias de Melhor Trilha Sonora (para a composição musical de Germaine Franco) e Melhor Canção Original com “Dos Oruguitas”.

Escrita por Lin-Manuel Miranda, a canção é interpretada pelo cantor colombiano Sebastián Yatra, que também a apresentou durante a cerimônia de premiação. Mas ela não foi a única.

Para surpresa de todos, parte do elenco de voz de Encanto subiu ao palco para performar uma versão especial da canção “We Don’t Talk About Bruno” (“Não Falamos do Bruno”, em português).

Apesar de não concorrer à premiação, a música se tornou um grande sucesso. E durante o Oscar®, a música ainda contou com a participação especial da rapper Meghan Thee Stallion, da cantora Becky G e do cantor Luis Fonsi.

E se você também é fã da Família Madrigal, acompanhe no site da Disney Brasil outras notícias e curiosidades sobre Encanto.









Oscar® 2022: assista aos filmes ganhadores com o Combo+





Além de Encanto, você pode assistir a outros filmes premiados tanto no Disney+ quanto no Star+.

Assinantes do COMBO+ podem ver a atuação premiada de Ariana DeBose (Oscar® de Melhor Atriz) em Amor, Sublime Amor e os modelitos de Cruella (Oscar® de Melhor Figurino). E em breve, vai poder conferir Os Olhos de Tammy Faye (a partir de 6 de abril), ganhador dos prêmios de Melhor Atriz para Jessica Chastain e Melhor Maquiagem e Penteados.

O Combo+ disponibiliza aos assinantes um amplo catálogo de conteúdos exclusivos de ambos serviços de streaming para aproveitar sozinho, com a família ou os amigos. A oferta comercial permite assinar Star+ e Disney+, streamings independentes entre si, a um preço único e atrativo.