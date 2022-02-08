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NOVIDADES DISNEY+

Encanto, Luca, Cruella e outros filmes do Disney+ estão indicados ao Oscar 2022

8 de fevereiro de 2022
8 de fevereiro de 2022

Estas são as produções da Disney que receberam indicações para a 94ª edição dos prêmios da Academia de Cinema de Hollywood. 


Encanto, Cruella e Luca integram a lista de indicados para a 94ª edição Oscar, considerada a premiação mais importante da indústria do cinema e a que mais chama a atenção do público. A cerimônia da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood acontecerá no próximo dia 27 de março, em Los Angeles, e cinco produções da Disney marcam presença. 

Encanto

Quantas indicações recebeu Encanto no Oscar 2022

A animação que mostra uma família vivendo em uma colorida região da Colômbia recebeu três indicações ao Oscar 2022, tornando-se a produção do Disney+ com maiores possibilidades de ganhar estatuetas.

Encanto concorre a Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original (por “Dos Oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra), e Melhor Filme Animado. 

Cruella

Cruella ganhou duas indicações ao Oscar

Dirigido por Craig Gillespie, o filme sobre a vida de Estella Miller/Cruella de Vil (interpretada por Emma Stone) obteve indicações nas categorias Melhor figurino e Melhor maquiagem e cabelo. 

Shang-Chi

Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis compete na categoria Melhores Efeitos Visuais

O filme, que pertence ao Universo Cinematográfico Marvel e conta com a direção de Destin Cretton, está centrado na história do mestre das artes marciais Shang-Chi (encarnado por Simu Liu). No Oscar 2022, ele recebeu uma indicação por Melhores Efeitos Visuais.

Quantos filmes do Disney+ são candidatos ao Oscar de Melhor Animação

Encanto, Luca e Raya e o Último Dragão são os filmes animados escolhidos pela Academia para concorrerem este ano e todos eles estão disponíveis para serem vistos no Disney+. Vale muito a pena conferir cada um!

Se estiver com vontade de assistir pela primeira vez – ou mesmo voltar a curtir qualquer uma destas produções indicadas aos prêmios – basta procurar no catálogo do Disney+. Dedos cruzados para o Oscar 2022!

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