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NOVIDADES DISNEY+

Entre no clima da Copa do Mundo de Basquete com estes 5 filmes e séries do Disney+

25 de agosto de 2023
25 de agosto de 2023

Assinando o Combo+, você pode tanto acompanhar a Copa do Mundo de Basquete no Star+ como assistir a estas produções incríveis no Disney+.


Calce o seu melhor tênis e prepare-se para entrar em quadra porque a Copa do Mundo de Basquete já começou e vai até 10 de setembro!

Além de assistir aos jogos no Star+, você pode aproveitar para ver filmes e séries sobre basquete no Disney+. É uma forma de entrar no clima da competição de uma maneira diferente.

Confira uma lista com cinco títulos que você não pode perder:

Um Time de Fé

1. Um Time de Fé traz uma estrela do basquete treinando uma equipe de jovens


 Lamont Carr (Richard T. Jones) é um ex-astro do basquete universitário chamado para treinar um time de jovens. A equipe está passando por um momento complicado, sem conseguir vencer nenhum jogo.

Em meio a conflitos culturais e geracionais, o treinador tem a missão de levar os atletas rumo à vitória no inspirador Um Time de Fé (2003).

Estrada Para a Glória

2. Conheça uma impactante história real do basquete em Estrada Para a Glória


Em 1966, o técnico Don Haskins (Josh Lucas) liderou o primeiro time de basquete universitário formado totalmente por atletas afro-americanos no campeonato nacional da NCAA (uma liga esportiva dos Estados Unidos).

Na final, a equipe entrou em quadra para uma partida épica contra o time da Universidade do Kentucky, que era formado inteiramente por atletas brancos.

Estrada Para a Glória (2006) traz o emocionante relato real de quando o basquete desafiou o preconceito e fez história.

Rise

3. A vida de três irmãos campeões da NBA é contada em Rise


O filme Rise (2022) é baseado na história real e triunfante da família de imigrantes nigerianos que deu origem a três irmãos campeões da NBA

São eles: Giannis (Uche Agada), Thanasis (Ral Agada) e Kostas Antetokounmpo (Jaden Osimuwa), além do irmão mais novo, Alex (Elijah Sholanke), também jogador.

Mesmo começando tarde no esporte, eles descobriram suas grandes habilidades na quadra de basquete e trabalharam duro para se tornarem atletas de elite.

Crossover

4. A série Crossover tem LeBron James entre os produtores


O norte-americano LeBron James é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. O que você provavelmente não sabia é que ele está entre os produtores executivos de Crossover (2023), série original do Disney+!

A história é protagonizada pelos irmãos gêmeos Jordan (Amir O’Neil) e Josh Bell (Jalyn Hall), dois jovens prodígios do basquete que enfrentam grandes desafios dentro e fora da quadra, incluindo conflitos e dilemas com sua própria família.

A série é baseada no livro best-seller do escritor norte-americano Kwame Alexander e tem oito episódios.

A Jogada de Chang

5. Em A Jogada de Chang, um adolescente quer provar as suas habilidades no basquete


Chang (Bloom Li) aposta com o astro de basquete da escola que consegue enterrar no último jogo da temporada. 

Com 1,72m de altura, ele inicia sua jornada para aprender o arremesso, não apenas para impressionar sua paixão, Kristy (Zoe Renee), como também para ganhar o respeito de seus colegas do ensino médio. 

Antes que consiga saltar e acertar essa cesta, o protagonista do filme A Jogada de Chang (2023) terá que repensar tudo o que sabe sobre si mesmo, suas amizades e sua família. 

Assine o Combo+ e viva as emoções da Copa do Mundo de Basquete no Star+


Depois dessa maratona no Disney+, que tal assistir aos jogos da Copa do Mundo de Basquete no Star+?

Assinando o Combo+ você tem acesso aos dois serviços de streaming a um preço único e atrativo, podendo curtir uma infinidade de filmes, séries, documentários e campeonatos esportivos. Aproveite!

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