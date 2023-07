Entrevista: Márcio Simões, dublador de Nick Fury no Brasil, fala sobre Invasão Secreta

A nova produção da Marvel Studios já está inteiramente disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Desde 2008, em uma cena pós-créditos de Homem de Ferro, o ator Samuel L. Jackson vive o agente Nick Fury. Esse também é o tempo em que o dublador carioca Márcio Simões faz a voz do personagem no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

De lá para cá, passaram-se 15 anos, dez filmes e três séries – todos disponíveis no Disney+ –, sendo Invasão Secreta a mais recente. Trazendo Fury como protagonista, a produção também contou com Simões fazendo a voz brasileira do personagem.

Em entrevista ao site da Disney Brasil, o ator falou sobre a experiência de dublar Nick Fury por todo esse tempo e mais. Confira a seguir:





Márcio Simões é o dublador de Nick Fury em Invasão Secreta e outras produções do Universo Cinematográfico Marvel

A trajetória de Márcio Simões como a voz de Samuel L. Jackson



Com 37 anos de carreira, Márcio Simões já dublou Samuel L. Jackson diversas vezes. “Fiz uma pesquisa recentemente, e descobri que já dublei mais de 80 filmes dele”, começou contando o dublador, em tom descontraído.

Para Simões, além de um desafio, é um grande prazer realizar este trabalho. “Eu me sinto feliz não só de dublar o Samuel L. Jackson, mas de fazer parte do Universo Marvel desde o começo”, diz.

“Eu sou fã dos Vingadores, gosto muito de assistir aos filmes”, conta o dublador. “Teve filme em que ele, Fury, não apareceu, mas eu fui ver mesmo assim”, afirma.









Invasão Secreta: fazendo a voz de Nick Fury



Diferente de quem faz a voz original de um personagem, dublar envolve respeitar o trabalho do ator do filme ou série que ganhará voz em outro idioma. Para Márcio Simões, esse é um de seus principais desafios.

“A minha preocupação sempre é fazer o que o ator fez [em termos de atuação e entonação]. Claro que imprimindo a minha interpretação, o meu jeito de ser, mas sempre respeitando o que já foi criado”, destaca.

Passar tanto tempo interpretando a voz brasileira do mesmo personagem, por outro lado, ajudou o dublador a conhecer mais detalhes e maneirismos do ator original.

“Fury é o chefe. Então isso tem que estar na voz, ele precisa mandar. Mas ele tem muito bom humor também, diz coisas que são engraçadas. Então, eu não posso perder isso de vista”, conta Simões.

Especificamente para Invasão Secreta, Márcio investiu em detalhes sutis, porém importantes, para marcar a passagem do tempo para Nick Fury: “Como ele está mais envelhecido, eu segui com uma voz um pouco mais pesada”, diz sobre a caracterização.

O dublador explica que essa entonação o diferencia de quando o personagem apareceu em Capitã Marvel, por exemplo. “Quando ele conheceu a Varra, estava novinho, né? Para Invasão Secreta, eu tinha que fazer a voz que combinasse com essa imagem dele mais envelhecida”.









Os momentos especiais de Invasão Secreta para Márcio Simões



Quando perguntado sobre as cenas que mais gostou de dublar em Invasão Secreta, Márcio Simões nem pestanejou: “Todas as sequências dele com a Priscilla são sensacionais, que grande atriz!”, disse ele, referindo-se à Charlayne Woodard, que interpreta Varra/Priscilla Fury, a Skrull com quem Nick é casado na série.

“A cena que eu mais gosto é a em que ele pergunta se Varra já conseguiu tudo o que quer da vida. E os dois respondem juntos ‘sentir que alguém me amou aqui na Terra’. Isso ficou muito bonito”, relembra Simões.

O dublador também revela que uma frase específica de Nick Fury em Invasão Secreta o marcou. “Eu achei sensacional quando ele diz assim: ‘o único poder que eu tenho foi colocado entre as minhas orelhas por uma mãe solteira’. É a cabeça dele, a inteligência dele, é sensacional!”, exalta.









