Episódio 2 de Invasão Secreta traz conspirações e revela vida secreta de Nick Fury

Descubra as consequências dos eventos ocorridos na estreia da nova série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Após uma estreia eletrizante, o episódio 2 de Invasão Secreta chegou ao Disney+ entregando ainda mais mistérios e adrenalina. Isso porque, após o primeiro ataque da invasão Skrull, o novo capítulo desta trama mostra a rápida escalada dos acontecimentos.

No entanto, flashbacks e revelações também surpreendem o público, que termina mais uma vez se questionando em que confiar e ansioso pelo que está por vir.









A chegada dos Skrulls, Nick Fury e Gravik



Aqueles que não acompanharam tudo do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) têm qualquer dúvida sobre a relação humanos e Skrulls respondida no princípio do episódio 2.

Flashbacks mostram como Nick Fury (Samuel L. Jackson) conheceu os Skrull e se aproximou de Talos (Ben Mendelsohn).

Também esclarecem qual a relação entre Fury e Gravik (Kingsley Ben-Adir) – que era apenas um jovem quando conheceu o super espião que lhe pedia lealdade em troca de ajuda e a promessa de um lar.









As consequências do ataque em Moscou



Entidades internacionais acreditam que os Estados Unidos são os culpados do ataque ocorrido em Moscou no episódio de estreia – e que deixou mais de dois mil mortos.

É Talos quem leva Nick do local do atentado e, durante uma viagem de trem, conta ao espião que milhares de Skrulls vivem na Terra, e que esperava que Skrulls e humanos pudessem coexistir.

A declaração deixa Nick furioso, afirmando que seres humanos não conseguem coexistir pacificamente com ninguém. Os dois discutem, e Talos desce do trem, expulso pelo colega.

O Coronel Rhodes (Don Cheadle) representa os Estados Unidos em uma reunião de emergência da Cúpula de Segurança, em Londres. Lá, diz que ninguém pode acusar seu país sem provas concretas. Em seguida, Rhodes e Nick se encontram.

Em um embate entre política e guerra, o Coronel demite Fury e diz que irá enviá-lo de volta aos Estados Unidos. O personagem de Samuel L. Jackson, no entanto, lembra o colega que é um espião e que não desistirá assim, tão facilmente.





Gravik e o conselho Skrull



Em meio à rápida escalada dos acontecimentos pós-ataque, G’iah (Emilia Clarke) leva Gravik ao conselho Skrull, onde se descobre que tanto a primeira-ministra britânica quanto o secretário-geral da ONU são Skrulls e membros do conselho.

Shirley (Seeta Indrani), líder do conselho, diz que Gravik será punido. Contudo, o rebelde argumenta que os Skrull foram abandonados e que não há outro caminho senão a guerra. Assim, ele vira o Conselho a seu favor, exceto por Shirley.

Para surpresa de todos, ele permite que a agora ex-conselheira deixe o prédio. Do lado de fora, Shirley liga para Talos e conta que Gravik é o General Skrull.









Os planos de Gravik



De volta ao refúgio Skrull, todos celebram a nomeação de Gravik. G’iah, no entanto, vê Gravik falando algo com Pagon (Killian Scott), e resolve segui-lo.

A jovem, então, descobre um laboratório secreto onde uma cientista trabalha com DNA na construção de algum tipo de máquina. Ela também fica sabendo que Pagon e Gravik estão em busca de algo que chamam “Colheita”, essencial para o sucesso do equipamento.

G’iah, então, pesquisa pelo nome da cientista e descobre uma lista de amostras de DNA coletadas pelos Skrull, dos mais diferentes tipos de pessoas e criaturas. Gravik, no entanto, chega e ela interrompe o que estava fazendo.









A vida secreta de Nick Fury



Após deixar tudo para trás, Nick pega um carro estacionado em uma garagem e estaciona em frente a uma casa. Dentro, uma Skrull prepara algo na cozinha. Sem fazer ruído, Fury entra. A mulher, no entanto, percebe a presença do agente e não parece surpresa.

Ela questiona Nick Fury sobre ele estar esquecendo algo, ao que ele responde colocando sua aliança no dedo e a beijando.

Quem será a Skrull que Nick beijou? Para que Gravik guarda tantas amostras de DNA? O novo capítulo de Invasão Secreta deixa muitas questões no ar e os fãs ansiosos pela estreia do episódio 3 no Disney+, na quarta-feira, dia 5 de julho.

Até lá, para saber todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!