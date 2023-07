Episódio 4 de Invasão Secreta leva Nick Fury e Talos ao limite

Novo capítulo da nova série da Marvel Studios entrega cenas de muita ação. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Quem prendeu a respiração no episódio 3 de Invasão Secreta ficou ainda mais sem ar no capítulo que estreou no Disney+ neste dia 12 de julho. Enquanto Gravik (Kingsley Ben-Adir) avança com seus planos, Nick Fury (Samuel L. Jackson) precisa fazer escolhas difíceis.

As máscaras começam a cair na série da Marvel Studios, e fica cada vez mais claro quem são os aliados e os traidores.









O inimigo está onde Nick Fury menos espera



Após receber uma ligação misteriosa e deixar seu marido, Nick, desconfiado, Priscilla Fury (Charlayne Woodard) – nome humano da Skrull Varra – se encontra com o general James Rhodes (Don Cheadle).

Descobrimos, então, que Rhodes não somente é um Skrull como ele dá ordens explícitas para que Priscilla mate Fury, sob ameaça dela mesma ser morta. Ambos, no entanto, não contavam que o ex-agente ouvia a conversa por meio de uma escuta.

Ao chegar em casa, Priscilla e Nick conversam quando, de repente, os dois sacam suas armas e disparam, um contra o outro. A Skrull pergunta se o ex-agente a amaria mesmo sem ela ter adotado uma forma humana, ao que Fury responde que eles nunca saberão.









A revelação de G’iah



Ao ajudar o pai, Talos (Ben Mendelsohn), e Fury a impedirem um ataque que desencadearia uma nova Guerra Mundial, G’iah (Emilia Clarke) revela seu disfarce de agente dupla. Gravik não perdoa a traição.

Vale destacar que no episódio 2, a jovem havia encontrado um laboratório onde uma dupla de cientistas desenvolvia uma máquina. Assim, ela ficou sabendo dos planos de Gravik em relação aos Super Skrulls.

Prevendo a reação de Gravik, antes de fugir, G’iah passa pela máquina e altera o próprio DNA, transformando-se, também, numa Super Skrull – o que foi decisivo para sua sobrevivência.

Ao encontrar o pai, G’iah o questiona sobre a invasão Skrull, a aliança com os humanos e o futuro de seu povo. Talos expõe seu ponto de vista sobre a situação, deixando a filha um tanto desapontada.









Gravik avança em seu plano de causar a guerra



Nick Fury invade o quarto de hotel de Rhodes e pede seu emprego de volta. O general mostra um vídeo no qual um Skrull disfarçado como Nick atira em Maria Hill (Cobie Smulders), e diz que vai sumir com o material em troca do agente permanecer fora de circulação.

A real intenção da “visita” de Fury, no entanto, era colocar um rastreador em Rhodes. Assim, ele e Talos descobrem que o ex-aliado está indo ao aeroporto receber o presidente dos Estados Unidos (Dermot Mulroney).

Como em um tabuleiro de xadrez, Rhodes posiciona o governante de forma que, durante o ataque organizado por Gravik, ele seja morto, e a culpa recaia sobre os russos.

Nick e Talos, porém, conseguem chegar ao local do atentado e impedir o assassinato do chefe de Estado. No entanto, na fuga, Fury vê Gravik tirar algo talvez até menos importante que a vida de um presidente, mas muito mais precioso para o ex-agente.









Descubra o destino da humanidade em Invasão Secreta, no Disney+



Será que Nick Fury será visto como o “herói que salvou o presidente”? Quais serão os próximos passos de Gravik e como Rhodes irá ajudá-lo? E como será o futuro de G’iah e de Priscilla após os últimos acontecimentos?

Encontre todas as respostas – ou talvez mais algumas perguntas – no próximo episódio de Invasão Secreta, no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!