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Episódio 4 de Invasão Secreta leva Nick Fury e Talos ao limite

12 de julho de 2023
12 de julho de 2023

Novo capítulo da nova série da Marvel Studios entrega cenas de muita ação. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Quem prendeu a respiração no episódio 3 de Invasão Secreta ficou ainda mais sem ar no capítulo que estreou no Disney+ neste dia 12 de julho. Enquanto Gravik (Kingsley Ben-Adir) avança com seus planos, Nick Fury (Samuel L. Jackson) precisa fazer escolhas difíceis.

As máscaras começam a cair na série da Marvel Studios, e fica cada vez mais claro quem são os aliados e os traidores.

Nick Fury e Priscilla


O inimigo está onde Nick Fury menos espera


Após receber uma ligação misteriosa e deixar seu marido, Nick, desconfiado, Priscilla Fury (Charlayne Woodard) – nome humano da Skrull Varra – se encontra com o general James Rhodes (Don Cheadle). 

Descobrimos, então, que Rhodes não somente é um Skrull como ele dá ordens explícitas para que Priscilla mate Fury, sob ameaça dela mesma ser morta. Ambos, no entanto, não contavam que o ex-agente ouvia a conversa por meio de uma escuta.

Ao chegar em casa, Priscilla e Nick conversam quando, de repente, os dois sacam suas armas e disparam, um contra o outro. A Skrull pergunta se o ex-agente a amaria mesmo sem ela ter adotado uma forma humana, ao que Fury responde que eles nunca saberão.

G'iah e Talos


A revelação de G’iah


Ao ajudar o pai, Talos (Ben Mendelsohn), e Fury a impedirem um ataque que desencadearia uma nova Guerra Mundial, G’iah (Emilia Clarke) revela seu disfarce de agente dupla. Gravik não perdoa a traição

Vale destacar que no episódio 2, a jovem havia encontrado um laboratório onde uma dupla de cientistas desenvolvia uma máquina. Assim, ela ficou sabendo dos planos de Gravik em relação aos Super Skrulls.

Prevendo a reação de Gravik, antes de fugir, G’iah passa pela máquina e altera o próprio DNA, transformando-se, também, numa Super Skrull – o que foi decisivo para sua sobrevivência.

Ao encontrar o pai, G’iah o questiona sobre a invasão Skrull, a aliança com os humanos e o futuro de seu povo. Talos expõe seu ponto de vista sobre a situação, deixando a filha um tanto desapontada.

Gravik


Gravik avança em seu plano de causar a guerra


Nick Fury invade o quarto de hotel de Rhodes e pede seu emprego de volta. O general mostra um vídeo no qual um Skrull disfarçado como Nick atira em Maria Hill (Cobie Smulders), e diz que vai sumir com o material em troca do agente permanecer fora de circulação.

A real intenção da “visita” de Fury, no entanto, era colocar um rastreador em Rhodes. Assim, ele e Talos descobrem que o ex-aliado está indo ao aeroporto receber o presidente dos Estados Unidos (Dermot Mulroney).

Como em um tabuleiro de xadrez, Rhodes posiciona o governante de forma que, durante o ataque organizado por Gravik, ele seja morto, e a culpa recaia sobre os russos. 

Nick e Talos, porém, conseguem chegar ao local do atentado e impedir o assassinato do chefe de Estado. No entanto, na fuga, Fury Gravik tirar algo talvez até menos importante que a vida de um presidente, mas muito mais precioso para o ex-agente.

Invasão Secreta


Descubra o destino da humanidade em Invasão Secreta, no Disney+


Será que Nick Fury será visto como o “herói que salvou o presidente”? Quais serão os próximos passos de Gravik e como Rhodes irá ajudá-lo? E como será o futuro de G’iah e de Priscilla após os últimos acontecimentos?

Encontre todas as respostas – ou talvez mais algumas perguntas – no próximo episódio de Invasão Secreta, no Disney+

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