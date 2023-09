Especial A Química da Pixar: Tudo sobre Elementos chega ao Disney+

Não perca o mini-documentário sobre os bastidores do último lançamento da Disney em parceria com a Pixar.



O filme Elementos, sucesso da Disney e da Pixar, já está disponível com exclusividade no Disney+. Contudo, o serviço de assinatura traz também outra produção mágica sobre o longa, o especial A Química da Pixar: Tudo sobre Elementos.

Em uma jornada íntima e divertida, o diretor Peter Sohn aborda as inspirações por trás da animação. O documentário retrata algumas das influências inesperadas que o levaram a criar a aventura cômica Elementos.

Sohn fala da mudança de seus pais da Coreia para Nova York, explora a antiga vendinha do pai no coração do bairro do Bronx e discorre sobre a escolha de trabalhar com animação em vez de tocar o negócio da família.









A Química da Pixar: Tudo sobre Elementos já estreou no Disney+



Viaje para a Cidade Elemento, um lugar onde moradores do Ar, Água, Fogo e Terra coexistem, e conheça Faísca e Gota, uma dupla que parece não ter nada em comum, mas que aprende que a beleza reside justamente nas diferenças.

Assista a Elementos no Disney+. Em seguida, descubra como a vida e a carreira de Peter Sohn inspiraram a criação desta incrível animação em A Química da Pixar: Tudo sobre Elementos, também disponível no Disney+.