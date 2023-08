Especial LEGO® Disney Princesa: Aventura no Castelo estreia no Disney+

Mergulhe em uma fascinante história de coragem enquanto as princesas estão presas em um misterioso castelo.



O especial LEGO® Disney Princesa: Aventura no Castelo já está disponível no Disney+. A animação apresenta uma história fascinante protagonizada pelas queridas princesas da Disney.

Na trama, Tiana, Moana, Branca de Neve, Rapunzel e Ariel se veem diante de uma grande aventura após serem levadas para um misterioso castelo. Logo, as princesas descobrem que Gastón, o terrível vilão de A Bela e a Fera, elaborou um plano para dominar os reinos.

Agora, elas devem trabalhar em equipe para resolver os desafios escondidos nas muralhas do castelo e tentar salvar a todos do malvado Gaston.





Assista a LEGO® Disney Princesa: Aventura no Castelo no Disney+



Será que a coragem, a inteligência e a amizade prevalecerão? Descubra agora mesmo com LEGO® Disney Princesa: Aventura no Castelo, exclusivamente no Disney+.