Esquadrão Granja: conheça a nova série infantil do Disney+

Saiba mais sobre essa novidade que ensina as crianças a resolver problemas com pensamento crítico e trabalho em grupo.

Chegou ao Disney+ uma nova série de animação infantil que vai fazer você e seus pequenos se divertirem juntos: Esquadrão Granja. A produção conta a história de três irmãos franguinhos e uma cachorra prontos para ajudar a vizinhança com seus problemas.

A série é baseada em uma franquia literária de mesmo nome e é ideal para ensinar as crianças como o trabalho em equipe, a cooperação, a empatia e o pensamento crítico são ferramentas valiosas para uma vida mais feliz.

Descubra qual o enredo de Esquadrão Granja e por que ela é especial.



Sobre o que é a série Esquadrão Granja?

A 1ª temporada de Esquadrão Granja conta com 29 episódios de apenas 11 minutos cada. A série apresenta os três irmãos Coop, Quindim e Pequeno Boo e sua mentora Capitã Tully, uma cachorra de busca e resgate aposentada.

O grupo usa a união e o pensamento crítico para resolver problemas e manter a paz na vizinhança. Se algum bichinho precisar de ajuda, é só avisá-los usando um dispositivo eletrônico de som. Ao ouvir o chamado, o Esquadrão segue para a sede, que também é a casa deles, e se prepara para ajudar.

Para chegar aos lugares, o trio do Esquadrão Granja tem seus próprios meios de transporte. Um de seus veículos é um carro que eles ganharam em um torneio de basquete. Coop também constrói outros veículos, como uma motocicleta e um helicóptero.





A origem da animação Esquadrão Granja

O trio de franguinhos e a capitã Tully começaram como ilustrações de famosos livros infantis. A autora Doreen Cronin apresentou o grupo pela primeira vez em outra série de livros e, curiosa para ver quais mais histórias os quatro guardavam, criou uma saga só para eles.

O desenhista Kevin Cornell ilustrou o título de lançamento do “Esquadrão Granja”, bem como o próximo livro da série. Seguiram-se quatro títulos adicionais do “Esquadrão Granja”, todos esses ilustrados por Stephen Gilpin. A série de livros já vendeu meio milhão de unidades.





Um escritor assumiu a direção de Esquadrão Granja

Quando a Disney quis trazer as aventuras do Esquadrão Granja para as telinhas, eles resolveram falar com um produtor novato e talentoso. Tom Rogers é ganhador do Emmy© e escreveu roteiros para filmes como A Nova Onda do Kronk.

Depois de diversos trabalhos como diretor e escritor, o estúdio achou que ele seria a escolha ideal para encontrar a próxima atração infantil. Foi aí que ele pensou nos livros “Esquadrão Granja”.

“Os livros são super divertidos e me lembram algumas histórias de mistério que eu adorava quando criança, onde as crianças são investigadoras e resolvem problemas em seu bairro”, disse Rogers à revista Kidscreen.

Assim que recebeu o apoio para desenvolver a série, Rogers começou a trabalhar para garantir que a narrativa tivesse a mistura certa de diversão, ação e emoção. Outro aspecto fundamental que ele queria acertar na preparação era o design artístico dos personagens e do mundo.





Novos talentos na animação Esquadrão Granja

Ao montar sua equipe, Tom Rogers se concentrou muito na contratação de novos talentos do setor. “Quando eu estava no começo da carreira, eu tive muitas mãos me ajudando a subir a escada, então eu queria fazer a mesma coisa”, revelou o diretor da série.

Quando chegou a hora de trazer um diretor de arte, Rogers diz que arriscou Tony Trujillo, que vem do mundo dos games e não tinha experiência em animação. No final, a aposta deu certo. “Ele foi uma aposta, mas seu portfólio parecia incrível e ele realmente queria fazer a transição para a animação”, diz Rogers.

Reúna a criançada para se divertir com a 1ª temporada de Esquadrão Granja, que está com todos os episódios disponíveis no Disney+.