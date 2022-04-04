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Estrela da Disney, Olivia Rodrigo é destaque no Grammy® 2022

4 de abril de 2022
4 de abril de 2022

A artista levou um dos prêmios principais da noite. Veja quais títulos com ela estão no Disney+.


Revelação da série High School Musical: A Série: O Musical, disponível no Disney+, a cantora e atriz Olivia Rodrigo se destacou na última edição do Grammy® 2022.

Veja a seguir quais prêmios Rodrigo levou para casa e em quais produções você pode vê-la no Disney+:


Olivia Rodrigo ganha um dos principais prêmios no Grammy® 2022

A premiação foi realizada no último domingo (03) no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ao todo, Olivia Rodrigo concorreu em sete diferentes categorias no prêmio deste ano: Álbum do ano com "Sour", Canção do Ano com "drivers license", Artista revelação, Gravação do ano com "drivers license", Melhor clipe com "good 4 u", Melhor Álbum de Pop Vocal com "Sour" e Melhor Performance Solo de Pop com "drivers license".

A jovem de apenas 19 anos ganhou um dos mais importantes troféus da noite: Artista Revelação. Os outros foram Melhor Performance Solo de Pop e Melhor Álbum de Pop Vocal.



Documentário sobre álbum de Olivia Rodrigo está no Disney+

No começo de março, Olivia, que também é compositora, lançou seu documentário Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você (SOUR: o filme) exclusivamente no Disney+.

Na obra, o público é convidado a acompanhar a cantora em uma viagem de carro de Salt Lake City até a cidade de Los Angeles, onde começou a compor seu premiado disco de estreia, “Sour”. Durante a produção, Olivia fala sobre seu processo criativo e ainda apresenta versões de seus grandes sucessos.



Mais títulos com Olivia Rodrigo disponíveis no Disney+

Além de Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você (SOUR: o filme), os fãs da intérprete de "driver's license" podem conferir outros trabalhos dela no serviço de assinatura.

Um deles é, claro, a série High School Musical: A Série: O Musical. Renovada para a terceira temporada, nela Olivia Rodrigo dá vida à Nini na produção. Um dos primeiros trabalhos dela em parceria com a Disney também está disponível no serviço: a série Bizaardvark, de 2016.

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