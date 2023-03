Eu sou Groot: em que ordem assistir aos novos curtas da Marvel

O adorável personagem da Marvel espera por você no Disney+ com uma série de curtas que farão você se divertir. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A simpatia e ternura de Groot, a poderosa árvore que faz parte dos Guardiões da Galáxia, fez com que ele ganhasse seus próprios curtas-metragens. Eu Sou Groot já está disponível no Disney+.

Antes de embarcar nessa aventura de Groot, veja como assistir aos curtas em ordem cronológica para entender onde eles estão localizados no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM).







Groot no UCM: como assistir aos curtas da Marvel Studios





A série tem cinco curtas-metragens estrelados por Groot: Os Primeiros Passos de Groot, O Carinha, A Busca de Groot, Groot Toma Banho e Obra Prima. Em todos eles vemos Baby Groot, a versão "pequena" do enorme e feroz colosso da flora que conhecemos nos filmes da UCM. Então, em qual ordem você deve vê-los?

O primeiro curta para assistir é Os Primeiros Passos de Groot, que é a continuação da cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 1 (2014). Nele, o público pôde torcer ao ver Baby Groot dançando alegremente em seu vaso de flores, após o grupo de super-heróis derrotar Ronan.

No longa, Peter Quill, Gamora, Rocket, Drax e o próprio Groot uniram forças para controlar a poderosa energia da Joia do Poder (uma das Joias do Infinito) para usar contra o vilão. Nesse contexto, Groot criou um escudo protetor com seus ramos para proteger o resto da equipe ao custo de sua própria vida.

Felizmente, ele não desapareceu e, como vimos mais tarde na cena pós-créditos, ele voltou como Baby Groot. Os quatro curtas restantes podem ser ambientados em diferentes viagens ou missões do grupo, mas antes de Vingadores: Guerra Infinita (2018) já que, nesse longa-metragem, conhecemos a versão adolescente do personagem.





Assim, a ordem cronológica é:

Os Primeiros Passos de Groot O Carinha A Busca de Groot Groot Toma Banho Obra Prima







Onde assistir online a Eu Sou Groot





As divertidas aventuras de Baby Groot nos cinco curtas, que são dubladas pelo astro Vin Diesel em inglês, esperam por você no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!