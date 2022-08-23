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Eu sou Groot: em que ordem assistir aos novos curtas da Marvel

23 de agosto de 2022
23 de agosto de 2022

O adorável personagem da Marvel espera por você no Disney+ com uma série de curtas que farão você se divertir. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A simpatia e ternura de Groot, a poderosa árvore que faz parte dos Guardiões da Galáxia, fez com que ele ganhasse seus próprios curtas-metragens. Eu Sou Groot já está disponível no Disney+.

Antes de embarcar nessa aventura de Groot, veja como assistir aos curtas em ordem cronológica para entender onde eles estão localizados no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM).

Eu sou Groot


Groot no UCM: como assistir aos curtas da Marvel Studios

A série tem cinco curtas-metragens estrelados por Groot: Os Primeiros Passos de Groot, O Carinha, A Busca de Groot, Groot Toma Banho e Obra Prima. Em todos eles vemos Baby Groot, a versão "pequena" do enorme e feroz colosso da flora que conhecemos nos filmes da UCM. Então, em qual ordem você deve vê-los?

O primeiro curta para assistir é Os Primeiros Passos de Groot, que é a continuação da cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 1 (2014). Nele, o público pôde torcer ao ver Baby Groot dançando alegremente em seu vaso de flores, após o grupo de super-heróis derrotar Ronan.

No longa, Peter Quill, Gamora, Rocket, Drax e o próprio Groot uniram forças para controlar a poderosa energia da Joia do Poder (uma das Joias do Infinito) para usar contra o vilão. Nesse contexto, Groot criou um escudo protetor com seus ramos para proteger o resto da equipe ao custo de sua própria vida.

Felizmente, ele não desapareceu e, como vimos mais tarde na cena pós-créditos, ele voltou como Baby Groot. Os quatro curtas restantes podem ser ambientados em diferentes viagens ou missões do grupo, mas antes de Vingadores: Guerra Infinita (2018) já que, nesse longa-metragem, conhecemos a versão adolescente do personagem.

Assim, a ordem cronológica é:

  1. Os Primeiros Passos de Groot
  2. O Carinha
  3. A Busca de Groot
  4. Groot Toma Banho
  5. Obra Prima

    6. Eu sou Groot


Onde assistir online a Eu Sou Groot

As divertidas aventuras de Baby Groot nos cinco curtas, que são dubladas pelo astro Vin Diesel em inglês, esperam por você no Disney+.

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