Eu Sou Groot no Disney+: como será a nova série de animação da Marvel?

Personagem icônico de Guardiões da Galáxia terá uma série para chamar de sua a partir de agosto.

Em agosto, você e sua família poderão finalmente assistir à nova série de animação da Marvel Studios: Eu Sou Groot. Exclusiva do Disney+, a produção seguirá a trajetória da icônica árvore antropomórfica enquanto ela passa pela infância, após seu sacrifício no filme original dos Guardiões da Galáxia.

Mas, se você está perdido sobre o que vai acontecer na nova série, não se preocupe. Separamos aqui as informações essenciais para você já ir se preparando para as novas aventuras de Groot no próximo mês.





Eu Sou Groot no Disney+: Quem é Groot?





Desde sua estreia em Guardiões da Galáxia, de 2014, Groot tem sido um dos personagens mais cativantes e populares da Marvel. Famoso por seu bordão de três palavras (“Eu sou Groot”), o extraterrestre da raça Flora Colossus é tão enigmático quanto divertido, aparecendo em várias formas diferentes em todo o MCU.

Como Baby Groot em Guardiões da Galáxia Vol. 2, o personagem foi fundamental para acabar com os esquemas de Ego. Da mesma forma, o adolescente Groot sacrificou um membro para ajudar a forjar o machado Rompe-Tormentas e salvar Thor da morte em Nidavellir.







Eu Sou Groot no Disney+: A série é um canon?





Vin Diesel está retornando para dar voz ao personagem, Bradley Cooper interpretará Rocket Raccoon e o próprio chefe do UCM, Kevin Feige, está servindo como produtor, então sim, Eu Sou Groot é canon no Universo Marvel.

Mas… As coisas são um pouco mais complicadas. O líder criativo de Guardiões da Galáxia, James Gunn, disse que as histórias eram realmente “canônicas em si mesmas”, sugerindo que o programa não terá impacto na continuidade mais ampla do UCM.





Eu Sou Groot no Disney+: Todos os personagens confirmados





Além do próprio Groot, sabe-se que o Rocket Raccoon de Bradley Cooper participará bastante da série.

No entanto, além do caçador de recompensas, Eu Sou Groot se concentrará na introdução de personagens e criaturas nunca antes vistas, em vez de participações especiais de pessoas já conhecidas.





Eu Sou Groot no Disney+: Qual será a história?





Enquanto alguns episódios de Eu Sou Groot são focados em histórias que terminam em si mesmas, mais episódicas, alguns outros apresentam aspectos que se correlacionam com os filmes principais do MCU.

Por exemplo, o primeiro episódio tem a participação de Eclector, sugerindo que a história servirá como um complemento para alguns dos eventos de Guardiões da Galáxia Vol. 2.

O trailer também sugere que a versão de Groot mostrada na tela pode ser mais jovem do que a vista em Vingadores: Ultimato e Thor: Amor e Trovão, sugerindo quando as histórias acontecem.







Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Eu Sou Groot no Disney+: Quando estreia a série?

Eu Sou Groot estreia com exclusividade no Disney+ no dia 10 de agosto. Não perca!