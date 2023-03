Eu sou Groot: quem faz a voz de Baby Groot?

Não é possível proteger a galáxia desse carinha travesso! Quem dá voz ao Baby Groot? Veja a seguir os detalhes da nova série animada da Marvel.

Você sabia que Baby Groot chegou ao Disney+ com Eu sou Groot, sua própria série original Marvel Studios? A partir deste 10 de agosto já é possível acompanhar a simpática arvorezinha que conquistou o público em Guardiões da Galáxia.

A produção acompanha um Groot ainda pequeno, em seus dias de glória enquanto ele cresce – sempre se metendo em confusão – entre as estrelas.

A coleção de cinco curtas originais traz a voz de um ator muito especial. Veja a seguir quem:

Quem faz a voz de Baby Groot?

O ator Vin Diesel, que emprestou sua voz para o icônico personagem na franquia Guardiões da Galáxia, volta a assumir o papel em Eu Sou Groot. É ele quem faz a voz de Baby Groot.

Diesel reprisou seu papel de dublador do personagem também em Vingadores: Guerra Infinita e Thor: Amor e Trovão. A série Eu Sou Groot contará com Bradley Cooper como a voz de Rocket Raccoon. Já James Gunn também fará uma participação especial.

O roteiro e a direção estão a cargo de Kirsten Lepore, e a produção executiva é de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e James Gunn.

Assista a Eu Sou Groot no Disney+

A série Eu Sou Groot já estreou, com exclusividade, no Disney+. Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar a Marvel Insider!