Eu Sou Groot: tudo o que você precisa saber antes de sua estreia na Disney+

Confira todos os detalhes da nova produção protagonizada pela plantinha mais fofa da Marvel Studios.



Eu Sou Groot, próxima produção da Marvel Studios no Disney+, estreia no serviço no dia 10 de agosto. A série traz novas aventuras ao lado de Baby Groot – que segue se metendo em confusões entre as estrelas.

Provando que as melhores coisas vêm mesmo nas menores embalagens, confira a seguir tudo sobre a série protagonizada por esta pequena e fofa criatura alienígena:



Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+

De onde vem o personagem Groot

A primeira aparição de Groot foi em 2014, no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Logo de cara o público ficou encantado com aquele ser em formato de árvore e sua resposta para tudo: “Eu Sou Groot”.

No mesmo longa, Groot se sacrifica por seus amigos e, ao final, o pequeno Baby Groot – ou Bebê Groot, em tradução literal – aparece como uma mudinha, plantado em um vaso.

Segundo Brad Winderbaum, produtor executivo da série, o personagem roubou a cena e se transformou em um dos queridinhos do público:

“Na franquia Guardiões da Galáxia, nós o vemos crescer por causa da forma como a história se desenrola. Queríamos revisitar o personagem e contar histórias sobre quando ele era criança. Essa ideia de autodescoberta, de uma criança aprendendo seu mundo, parecia um novo território empolgante para nós”, contou ele.

Como será a série Eu Sou Groot

A minissérie acompanha o jovem Baby Groot em suas descobertas pela Galáxia. Ao todo, serão cinco curtas-metragens, no formato de antologia, que mostram as experiências que o personagem tem enquanto cresce.

E, assim como a música exerce papel fundamental na franquia Guardiões da Galáxia, em Eu Sou Groot a tradição continua. “A música é incrível”, disse Winderbaum. “Acho que tem uma qualidade muito especial. É o que dá a singularidade dos curtas. Não é como nenhum outro som que tivemos no UCM antes, e é 100% Baby Groot.”

Quem está no elenco de Eu Sou Groot

Nos longas em live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), é o ator Vin Diesel o responsável pela característica voz de Groot. Nesta série animada, ele retorna dublando o personagem.

Já Bradley Cooper, nove vezes indicado ao Oscar®, também retorna na voz de Rocket Raccoon, o inseparável amigo de Groot. Entretanto, a produção também apresentará novos personagens ao público.

A direção e o roteiro são de Kirsten Lepore, com produção executiva de Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e James Gunn.

Assista a Eu Sou Groot no Disney+

A série Eu Sou Groot estreia dia 10 de agosto, com exclusividade no Disney+. Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar a Marvel Insider!