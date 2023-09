Explore o espaço e conheça os segredos do universo com o Disney+

O serviço de streaming tem diversas produções da National Geographic para aqueles que sonham mais alto que os céus.



Quem nunca sonhou em viajar até a lua, explorar as estrelas e viver aventuras dignas de um filme de ficção-científica? A coleção Espaço e Exploração do Disney+ traz diversos títulos perfeitos para quem também quer saber o que existe além da imensidão das galáxias.

A coleção reúne filmes e séries da National Geographic que têm como tema não apenas o Espaço, mas também o Cosmos e alguns mistérios do próprio planeta Terra.

Coleção Espaço e Exploração no Disney+



Cosmos – Mundos Possíveis: a série apresentada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson continua o legado que famoso astrônomo e astrofísico norte-americano Carl Sagan começou há mais de 40 anos em uma viagem cheia de maravilhas pelo passado, presente e futuro promissor da humanidade.

Viaje para mundos perdidos e outros ainda a serem revelados pela ciência por meio de efeitos visuais de última geração, animações estilizadas e reencenações que conduzem o público em uma jornada emocionante.

One Strange Rock: o aclamado diretor Darren Aronofsky se une à produtora premiada Jane Root e à NatGeo nesta série cinematográfica espetacular apresentada por Will Smith.

A produção revela as reviravoltas mágicas do destino que permitiram o triunfo da vida na Terra. Você vai conhecer uma história extraordinária pela perspectiva das únicas pessoas que a deixaram para trás: os astronautas.

Planeta Hostil: voltando agora as atenções para a Terra, a série Planeta Hostil revela as extraordinárias forças de adaptação dos animais em busca pela sobrevivência diante de diferentes adversidades.

Apresentado pelo aventureiro Bear Grylls, a produção analisa os ambientes mais extremos do mundo para apresentar as histórias incríveis do reino animal neste planeta em rápida mudança e em constante evolução.









Criaturas das Profundezas: neste filme de 2005, o diretor James Cameron (criador de Avatar) se une a cientistas da NASA em uma incrível expedição nas profundezas do mar.

Esta viagem única dá ao público um vislumbre extraordinário das criaturas inacreditáveis que estão escondidas em um mundo estranho muito abaixo do alcance do sol.

Apollo – Missão à Lua: conheça a história do projeto Apollo – 12 anos, 12 missões tripuladas e um objetivo que parecia impossível. Com raros arquivos de imagens e áudio, este documentário oferece um novo olhar sobre um momento incrível da história da humanidade: a chegada do homem à Lua.