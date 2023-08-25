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Explorer: Lost in The Arctic – conheça a história de uma trágica expedição ao Ártico

25 de agosto de 2023
25 de agosto de 2023

Embarque na investigação feita pelo documentário para descobrir o que aconteceu com os navios que desapareceram na região do Círculo Polar Ártico, no século 19.


O catálogo do Disney+ acaba de ganhar o documentário Explorer: Lost in The Arctic, que vai conquistar quem se interessa por histórias reais envoltas em mistério.

Produzido pela National Geographic, o documentário investiga o desfecho trágico por trás de uma expedição liderada pelo britânico John Franklin.

Saiba mais, a seguir:

Explorer: Lost in The Arctic

Sobre o que é Explorer: Lost in The Arctic


Em 1845, Franklin partiu da Inglaterra com dois navios e 129 homens para se tornar a primeira pessoa a percorrer a Passagem do Noroeste, uma nova rota comercial localizada acima do Círculo Polar Ártico (região de temperaturas baixíssimas). 

No entanto, as embarcações desapareceram sem deixar vestígios. Agora, uma equipe de exploradores tenta desvendar o mistério refazendo a rota percorrida por Franklin em busca de seu túmulo perdido.

Junte-se aos aventureiros Renan Ozturk e Mark Synnott nessa jornada repleta de desafios e de condições extremas e perigosas!

Confira Explorer: Lost in the Arctic no Disney+


Ficou curioso para saber mais detalhes dessa intrigante história? Então, assista ao documentário Explorer: Lost in the Arctic no Disney+ agora mesmo. 

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