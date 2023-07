Fã de Indiana Jones? Veja também esses 5 filmes e séries no Disney+

Você gosta das aventuras do personagem vivido por Harrison Ford? Então, dê uma olhada na seguinte lista de recomendações!



O filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está em cartaz nos cinemas. Os fãs do personagem interpretado por Harrison Ford, já devem saber que os filmes anteriores da franquia estão todos no Disney+.

No entanto, o serviço de streaming tem outros filmes e séries cheios de ação perfeitos para quem não dispensa uma aventura. Confira a seguir cinco produções imperdíveis!







1) Atlantis: O Reino Perdido



Quem gosta de Indiana Jones certamente vai curtir Atlantis: O Reino Perdido (2001).

No filme de animação, a equipe de arqueólogos e exploradores mais conceituada do mundo é liderada pelo historiador Milo Thatch. O grupo mergulha nos mistérios do oceano a bordo do majestoso submarino Ulysses.

A expedição toma um rumo inesperado quando eles mudam seu objetivo: em vez de explorar a cidade de Atlântida, passam a defendê-la. Sua sequência, Atlantis: O Retorno de Milo (2003), também está no Disney+.





2) Logan



Lançado em 2017, o filme faz parte do universo X-Men e é centrado em Logan (Hugh Jackman), que está cansado e deve lidar com um enfraquecido Professor Xavier em um esconderijo na fronteira mexicana.

Mas as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado terminam quando uma jovem mutante perseguida por forças sombrias aparece.





3) 20 Mil Léguas Submarinas



O filme 20 Mil Léguas Submarinas (1954) é a adaptação Disney da famosa obra de Júlio Verne. Kirk Douglas, Paul Lukas e Peter Lorre são prisioneiros náufragos do misterioso Capitão Nemo, vivido por James Mason.

Um grande gênio e um tanto louco, Nemo embarca em uma cruzada mortal pelos Sete Mares. A tripulação será capaz de impedi-lo de destruir o planeta?







4) Viagem ao Centro da Terra



Lançada em 2023 e com oito episódios, a série Viagem ao Centro da Terra conta a história de um jovem que passa o verão com seus amigos no acampamento de Pompílio Calderón, um excêntrico explorador.

Lá, o menino encontra o medalhão de sua avó e, decidindo seguir seus passos, vivem uma aventura em uma dimensão paralela na qual terá a missão de salvar o planeta de uma catástrofe.







5) The Mandalorian



A série de sucesso do universo Star Wars é ideal para os fãs de aventura. Nela, o público embarca em fascinantes jornadas pela galáxia com Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu.

The Mandalorian tem 3 temporadas, todas disponíveis no Disney+.





Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está nos cinemas!



Mergulhe na derradeira aventura do professor e arqueólogo Indiana Jones. Será que o herói conseguirá mais uma vez salvar o mundo com sua inteligência e sorte?

Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está disponível nos principais cinemas de todo o Brasil. Não perca essa super estreia!