Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Fã de Indiana Jones? Veja também esses 5 filmes e séries no Disney+

3 de julho de 2023
3 de julho de 2023

Você gosta das aventuras do personagem vivido por Harrison Ford? Então, dê uma olhada na seguinte lista de recomendações!


O filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está em cartaz nos cinemas. Os fãs do personagem interpretado por Harrison Ford, já devem saber que os filmes anteriores da franquia estão todos no Disney+.

No entanto, o serviço de streaming tem outros filmes e séries cheios de ação perfeitos para quem não dispensa uma aventura. Confira a seguir cinco produções imperdíveis!


1) Atlantis: O Reino Perdido


Quem gosta de Indiana Jones certamente vai curtir Atlantis: O Reino Perdido (2001). 

No filme de animação, a equipe de arqueólogos e exploradores mais conceituada do mundo é liderada pelo historiador Milo Thatch. O grupo mergulha nos mistérios do oceano a bordo do majestoso submarino Ulysses.

A expedição toma um rumo inesperado quando eles mudam seu objetivo: em vez de explorar a cidade de Atlântida, passam a defendê-la. Sua sequência, Atlantis: O Retorno de Milo (2003), também está no Disney+.

2) Logan


Lançado em 2017, o filme faz parte do universo X-Men e é centrado em Logan (Hugh Jackman), que está cansado e deve lidar com um enfraquecido Professor Xavier em um esconderijo na fronteira mexicana.

Mas as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado terminam quando uma jovem mutante perseguida por forças sombrias aparece.

3) 20 Mil Léguas Submarinas


O filme 20 Mil Léguas Submarinas (1954) é a adaptação Disney da famosa obra de Júlio Verne. Kirk Douglas, Paul Lukas e Peter Lorre são prisioneiros náufragos do misterioso Capitão Nemo, vivido por James Mason

Um grande gênio e um tanto louco, Nemo embarca em uma cruzada mortal pelos Sete Mares. A tripulação será capaz de impedi-lo de destruir o planeta?


4) Viagem ao Centro da Terra


Lançada em 2023 e com oito episódios, a série Viagem ao Centro da Terra conta a história de um jovem que passa o verão com seus amigos no acampamento de Pompílio Calderón, um excêntrico explorador.

Lá, o menino encontra o medalhão de sua avó e, decidindo seguir seus passos, vivem uma aventura em uma dimensão paralela na qual terá a missão de salvar o planeta de uma catástrofe.


5) The Mandalorian


A série de sucesso do universo Star Wars é ideal para os fãs de aventura. Nela, o público embarca em fascinantes jornadas pela galáxia com Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu.

The Mandalorian tem 3 temporadas, todas disponíveis no Disney+.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está nos cinemas!


Mergulhe na derradeira aventura do professor e arqueólogo Indiana Jones. Será que o herói conseguirá mais uma vez salvar o mundo com sua inteligência e sorte?

Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está disponível nos principais cinemas de todo o Brasil. Não perca essa super estreia!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set