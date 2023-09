Fantasia: confira 4 curiosidades sobre o clássico da Disney

Quem assiste a Fantasia hoje provavelmente não imagina todos estes fatos curiosos que estão por trás da produção que marcou época.

Lançado em 1940, Fantasia é considerado um marco na história da Disney.

Misturando animação com música clássica, o filme traz oito sequências musicais protagonizadas pelo Mickey Mouse, por fadas, peixes, hipopótamos e outros personagens.

A produção ganhou dois Oscars® honorários. Um foi para o maestro Leopold Stokowski, responsável por conduzir a orquestra de São Francisco na parte musical do filme.

O outro foi para o próprio Walt Disney e sua equipe como forma de reconhecer o trabalho de som do longa-metragem.

Aproveitando que Fantasia completa 83 anos em 2023, confira quatro curiosidades sobre o filme que pode ser visto no Disney+:









1. Fantasia inovou com um sistema de som especial



Com Fantasia, a Disney trouxe um novo sistema de som para o mundo do cinema apelidado de “Fantasound” (o nome do filme junto com “sound”, que significa “som” em inglês).

A ideia era trazer a experiência ao vivo de uma sala de concerto, com vários alto falantes espalhados pelo cinema.

A inovação foi muito elogiada na época, segundo o The Official Disney Fan Club.

A revista Time, por exemplo, escreveu: “a música não vem apenas da tela, mas de todos os lugares; é como se o público estivesse no meio da música. À medida que a música atinge o clímax, ela, ferve na parte de trás do cinema, vai para cima e para baixo nos corredores”.









2. Leopold Stokowski, o maestro de Fantasia, era considerado um “superstar” da sua época



O público de hoje pode não conhecer Leopold Stokowski, mas nos Estados Unidos dos anos 40 ele era considerado mais que um simples maestro – era um superstar.

De acordo com o The Official Disney Fan Club, a fama do músico era tanta que o pôster do filme trazia o seu nome em destaque, juntamente com o título.

A frase usada era “Walt Disney’s Fantasia with Stokowski” (“Fantasia, de Walt Disney, com Stokowski”, em tradução livre ao português).









3. Walt Disney queria que Fantasia tivesse continuações



Em certa ocasião, Walt Disney declarou que gostaria de fazer uma nova versão de Fantasia a cada ano, explica o The Official Disney Fan Club.

A ideia era incluir novos segmentos, mantendo a combinação entre música e imagem que fez o filme célebre.

O sonho tornou-se realidade em 1999 com o lançamento de Fantasia 2000, uma nova versão da produção clássica que você também pode ver no Disney+.









4. A inspiração para os dinossauros de Fantasia



Um dos segmentos de Fantasia mostra os primórdios da vida na Terra e traz imagens de dinossauros.

Para criar as criaturas, a equipe do filme contou com a consultoria de paleontólogos.

Além disso, uma iguana e um bebê jacaré foram levados ao estúdio com o objetivo de servir de inspiração para a animação.

Em uma época na qual ainda não era comum ver dinossauros na tela do cinema, o brilhante trabalho de recriação desses répteis surpreendeu, explica o The Official Disney Fan Club.





