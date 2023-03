Fãs da Marvel, Avante: Cosplayer de Yondu diz que personagem o ajuda a participar de ações sociais

O cosplayer Francisco Junior homenageia o personagem de Guardiões da Galáxia e esteve presente na CCXP 2022.

Francisco Junior, de 42 anos, conta que desde criança é fã da Marvel e acompanha os quadrinhos, filmes e séries de animação. Ele fez o cosplay do personagem Yondu, de Guardiões da Galáxia, no primeiro dia da Comic Con Experience (CCXP 2022) – que foi realizada em dezembro, em São Paulo.

Francisco escolheu Yondu para acompanhar os amigos, mas também porque se identifica com o aspecto “casca dura e coração mole” do personagem.

Ele é Agente Comunitário de Saúde e cosplayer desde 2019, e conta que adora poder levar seus personagens favoritos da Marvel à vida para crianças em situação de carência e diz que os X-Men foram sua primeira paixão dentro da marca.







Fã de Guardiões da Galáxia

Francisco disse que o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia é um de seus favoritos dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). “Eu tenho amigos que fazem alguns dos personagens dos Guardiões regularmente, o que aumentou ainda mais minha relação com a franquia”, explicou.

Tendo participado da edição de 2019 da CCXP como Capitão América, Chico (como gosta de ser chamado) procurava novos personagens para trazer à vida na edição de 2022, realizada na São Paulo Expo durante os dias 1 a 4 de dezembro.

O cosplayer de Poços de Caldas (Minas Gerais) ficou sabendo que o estande da Disney teria uma área especial para Guardiões da Galáxia devido ao terceiro filme da saga – que estreia em 2023 – e resolveu homenagear a franquia.





Por que fazer o cosplay do Yondu?

“Decidi que queria ir à CCXP como um dos personagens de Guardiões e o Yondu logo veio à minha cabeça. Falei com meus amigos cosplayers e todos começaram a me ajudar”, contou Chico, que destaca o carinho que recebe da comunidade cosplay.

“Esse companheirismo é uma das coisas que me motiva a continuar me reinventando”, afirmou. “Um amigo me ajudou com o cabelo, já a maquiagem eu tinha alguma prática e consegui fazer”.

“Eu gosto muito desse personagem porque ele é um anti-herói e vai se revelando como alguém de coração muito puro. Ele é ranzinza, xinga, está longe de ser um ‘docinho’, mas na hora que precisa ele se sacrifica pelos amigos”, explicou Chico.







O início de Chico como cosplayer

O mineiro revelou que seu interesse por ser cosplayer nasceu de seu amor pela cultura pop. “Eu vinha estudando há muito tempo como começar a fazer cosplay. E, em 2019, finalmente criei coragem e comecei a me fantasiar e interpretar o Capitão América”, afirma.

O personagem é, até hoje, seu carro-chefe, mas ele vem ampliando suas opções desde então. “Capitão América é como muita gente ainda hoje me conhece, mas quero evoluir cada vez mais, gosto muito de fazer cosplay”, explica.

Segundo Chico, o carinho que os fãs sentem ao vê-lo fantasiado é recompensador. “Além disso, gosto muito de fazer ações sociais vestido de algum personagem Marvel. Ir a hospitais, escolas… É muito bonito ver a reação das crianças”, afirma.





Uma vida com a Marvel

Para Chico, a Marvel faz parte integral de sua vida. “Sou fã desde os anos 1980, lia todos os quadrinhos que tinha acesso”, conta. “Quando veio a primeira série animada dos X-Men então, foi o que faltava para o UCM ganhar de vez o meu coração”.

Chico afirmou que o grupo de mutantes é, até hoje, o que ocupa o lugar mais especial em sua vida. “Desde sempre eles estão lá, lutando por igualdade de direitos. É algo que eu admiro e trago pra minha vida”. E ainda destaca que a Tempestade é sua personagem favorita de toda Marvel. “Depois vem o Professor Xavier e, na sequência, o Capitão América”.

Mas para o cosplayer, o momento mais emocionante dentro dos filmes do UCM aconteceu em Vingadores: Ultimato. “Não tem como ser diferente: é quando todos os super-heróis se reúnem na batalha final. O cinema vibrou como se fosse jogo da Seleção Brasileira de Futebol”.