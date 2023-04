Fãs de Disney: cosplayer de Isabela Madrigal, de Encanto, se identifica com a personagem firme e determinada

A cosplayer Fernanda Souza é atriz e encantou o público com sua semelhança em relação à personagem da premiada animação.



Fernanda Souza, de 29 anos, é atriz, bailarina e cosplayer há mais de cinco anos e foi caracterizada Isabela Madrigal, personagem do filme de animação Encanto (disponível no Disney+) na CCXP 2022, ocorrida em dezembro, sendo uma das mais disputadas para fotos em frente ao estande da Disney.

Com uma grande semelhança em relação à personagem que cuida de flores de Encanto, Fernanda conta que se identifica muito com Isabela Madrigal e gosta de levar a magia do filme que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo ao público.

Ela e outros cosplayers de diversos membros da família Madrigal invadiram o maior evento de entretenimento e cultura pop da América Latina, a Comic Con Experience 2022, em São Paulo – criando uma tradição que provavelmente continuará no futuro em outras edições do evento.





Semelhança com Isabela Madrigal





“Eu já fiz cosplay de outros personagens da Disney, principalmente a Moana e a Jasmine. Sempre é muito incrível trazer esse mundo mágico para a realidade, é uma das razões porque amo ser atriz”, diz Fernanda.

Quando o filme Encanto foi lançado em 2021, no entanto, a semelhança entre ela e Isabela Madriga foi notada imediatamente por sua família e amigos. “Foi quando eu percebi que precisava me fantasiar dela e ver para crer. Desde então me apaixonei perdidamente”, explica Fernanda.

A atriz diz que se identificou com Isabela para além da aparência. “Ela tem garra que a gente vai vendo ao longo do filme, uma vontade de se expressar”, afirma. “Gosto como ela vai de antagonista para uma das favoritas do público”.







Fã do universo Disney desde a infância





Apaixonada pelo universo Disney, Fernanda conta que o estúdio fez parte integral de sua infância e a inspirou a gostar das artes. “É um mundo de magia que uma vez que você entra, não quer mais sair”.

Amante de musicais, ela adora Aladdin e Moana, de onde vêm as duas outras personagens que Fernanda já interpretou.

“Acho que a Jasmine e a Moana têm muito em comum com a Isabela porque as três querem fugir desse lugar que deram para elas e viver a própria vida, de acordo com as próprias regras”, afirma.





Fã de filmes do Disney Channel





Além das princesas, a atriz também gosta muito dos filmes originais da Disney Channel, tendo feito cosplay de Uma, filha da Úrsula, de Os Descendentes 2 junto com outros amigos que também amaram o filme.

“Eu gostei muito dessa mistura de filme teen com os clássicos Disney. Além disso, as músicas são ótimas nesse longa”, comenta Fernanda.





Cosplayer de personagem de High School Musical





A bailarina também é fã da franquia High School Musical desde que o primeiro filme, de 2006, foi lançado. “Eu era completamente apaixonada e viciada. Sei cantar todas as músicas e amo os personagens até hoje”.

Um de seus cosplays foi de Gabriela, personagem vivida por Vanessa Hudgens. Ela conseguiu recriar o uniforme de salva-vidas que a personagem usa no segundo longa, quando é contratada do Lava Springs. “É o meu filme favorito da franquia”, explica.



“A Disney tem essa capacidade mágica de ter algo para todos os tipos de gosto. Ela povoa nossa vida com coisas incríveis e acho muito recompensador poder revivê-las no meu trabalho”, conclui.