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Fãs de Disney: cosplayer de Isabela Madrigal, de Encanto, se identifica com a personagem firme e determinada

1 de abril de 2023
1 de abril de 2023

A cosplayer Fernanda Souza é atriz e encantou o público com sua semelhança em relação à personagem da premiada animação.


Fernanda Souza, de 29 anos, é atriz, bailarina e cosplayer há mais de cinco anos e foi caracterizada Isabela Madrigal, personagem do filme de animação Encanto (disponível no Disney+) na CCXP 2022, ocorrida em dezembro, sendo uma das mais disputadas para fotos em frente ao estande da Disney

Com uma grande semelhança em relação à personagem que cuida de flores de Encanto, Fernanda conta que se identifica muito com Isabela Madrigal e gosta de levar a magia do filme que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo ao público. 

Ela e outros cosplayers de diversos membros da família Madrigal invadiram o maior evento de entretenimento e cultura pop da América Latina, a Comic Con Experience 2022, em São Paulo – criando uma tradição que provavelmente continuará no futuro em outras edições do evento.

Semelhança com Isabela Madrigal

“Eu já fiz cosplay de outros personagens da Disney, principalmente a Moana e a Jasmine. Sempre é muito incrível trazer esse mundo mágico para a realidade, é uma das razões porque amo ser atriz”, diz Fernanda. 

Quando o filme Encanto foi lançado em 2021, no entanto, a semelhança entre ela e Isabela Madriga foi notada imediatamente por sua família e amigos. “Foi quando eu percebi que precisava me fantasiar dela e ver para crer. Desde então me apaixonei perdidamente”, explica Fernanda. 

A atriz diz que se identificou com Isabela para além da aparência. “Ela tem garra que a gente vai vendo ao longo do filme, uma vontade de se expressar”, afirma. “Gosto como ela vai de antagonista para uma das favoritas do público”.

Fernanda Souza como Isabela Madrigal


Fã do universo Disney desde a infância

Apaixonada pelo universo Disney, Fernanda conta que o estúdio fez parte integral de sua infância e a inspirou a gostar das artes. “É um mundo de magia que uma vez que você entra, não quer mais sair”. 

Amante de musicais, ela adora Aladdin e Moana, de onde vêm as duas outras personagens que Fernanda já interpretou. 

“Acho que a Jasmine e a Moana têm muito em comum com a Isabela porque as três querem fugir desse lugar que deram para elas e viver a própria vida, de acordo com as próprias regras”, afirma.

Fã de filmes do Disney Channel

Além das princesas, a atriz também gosta muito dos filmes originais da Disney Channel, tendo feito cosplay de Uma, filha da Úrsula, de Os Descendentes 2 junto com outros amigos que também amaram o filme. 

“Eu gostei muito dessa mistura de filme teen com os clássicos Disney. Além disso, as músicas são ótimas nesse longa”, comenta Fernanda.

Cosplayer de personagem de High School Musical

A bailarina também é fã da franquia High School Musical desde que o primeiro filme, de 2006, foi lançado. “Eu era completamente apaixonada e viciada. Sei cantar todas as músicas e amo os personagens até hoje”. 

Um de seus cosplays foi de Gabriela, personagem vivida por Vanessa Hudgens. Ela conseguiu recriar o uniforme de salva-vidas que a personagem usa no segundo longa, quando é contratada do Lava Springs. “É o meu filme favorito da franquia”, explica.

A Disney tem essa capacidade mágica de ter algo para todos os tipos de gosto. Ela povoa nossa vida com coisas incríveis e acho muito recompensador poder revivê-las no meu trabalho”, conclui.

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