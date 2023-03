Fãs de Disney: cosplayer de Meg, da animação Hércules, conta porque gosta de personagens complexos

A cosplayer Ana Beatriz Britto explica que o encanto no olhar dos fãs é o que a motiva a continuar fazendo cosplay.



Vestida de Mégara, mais conhecida como Meg, de Hércules – animação da Disney disponível no Disney+, Ana Beatriz Britto circulava na última Comic Con Experience (em dezembro de 2022), feliz com o encanto no olhar das crianças ao vê-la como uma personagem do universo mágico da Disney.

A veterinária de 25 anos é cosplayer há mais de dez anos, e foi uma das jovens caracterizadas como “princesas Disney” mais disputadas para foto durante o terceiro dia da CCXP do ano passado, realizado entre os dias 1 e 4 de dezembro em São Paulo.







O grupo de cosplayers de princesas Disney





“Venho há seis anos na CCXP, e em todas as edições juntamos um grupo grande de pessoas que vão vir de princesas e príncipes e outros personagens clássicos da Disney para virmos juntos no mesmo dia”, explica Ana Beatriz.

O grupo de amigos busca pessoas pelas redes sociais para reunir todos e irem ao painel e stand da Disney, que nesta edição teve mais de mil metros quadrados.





Momentos mágicos como cosplayer





Segundo a veterinária, fazer cosplay e se reunir com outras pessoas que têm a mesma paixão é um dos momentos mais mágicos do maior festival de cultura pop da América Latina, pois é possível ver de perto a reação dos fãs, de crianças a adultos.

“Todos os fãs ficam admirados, querem conversar com a gente, saber como fazemos as fantasias, querem tirar fotos, fazer poses. É muito bonito e é o que motiva a gente a continuar voltando sempre”, explica Ana.







Paixão por personagens complexos







Ana Beatriz escolheu vir de Meg pois se trata de uma de suas personagens favoritas no universo animado da Disney. “Ela é essa personagem complexa, que não é exatamente uma princesa, é meio vilã, meio anti heroína, acho ela muito interessante”, conta.

Sua “xodó”, no entanto, é a Rapunzel do filme Enrolados. “Ela foi minha primeira princesa como cosplayer e até hoje é minha querida, mas tento variar bastante para não ficar muito repetitiva”, explica.







Ana Beatriz já fez cosplay de Wanda Maximoff





Além de princesas, Ana Beatriz também é fã da franquia Marvel e se vestiu de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, no 1º dia da CCXP 2022, o Spoiler Night, ocorrido no dia 30 de novembro apenas para convidados.

“Eu adoro a Wanda, mesmo quando ela tem atitudes contestáveis porque ela é minha rainha! Eu acho que as reações dela são todas muito justificáveis depois de tudo o que ela passou”, conta a veterinária.

Sua série favorita do Disney+ é WandaVision. “Chorei muito e recomendo para todo mundo porque é uma série diferente de tudo o que vai ver. Tem ação, tem aventura, mas tem essa profundidade muito tocante”, conclui.