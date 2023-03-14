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Fãs de Disney: cosplayer de Meg, da animação Hércules, conta porque gosta de personagens complexos

15 de março de 2023
15 de março de 2023

A cosplayer Ana Beatriz Britto explica que o encanto no olhar dos fãs é o que a motiva a continuar fazendo cosplay.


Vestida de Mégara, mais conhecida como Meg, de Hérculesanimação da Disney disponível no Disney+, Ana Beatriz Britto circulava na última Comic Con Experience (em dezembro de 2022), feliz com o encanto no olhar das crianças ao vê-la como uma personagem do universo mágico da Disney.

 A veterinária de 25 anos é cosplayer há mais de dez anos, e foi uma das jovens caracterizadas como “princesas Disney” mais disputadas para foto durante o terceiro dia da CCXP do ano passado, realizado entre os dias 1 e 4 de dezembro em São Paulo.

CCXP 2022


O grupo de cosplayers de princesas Disney

Venho há seis anos na CCXP, e em todas as edições juntamos um grupo grande de pessoas que vão vir de princesas e príncipes e outros personagens clássicos da Disney para virmos juntos no mesmo dia”, explica Ana Beatriz. 

O grupo de amigos busca pessoas pelas redes sociais para reunir todos e irem ao painel e stand da Disney, que nesta edição teve mais de mil metros quadrados.

Momentos mágicos como cosplayer

Segundo a veterinária, fazer cosplay e se reunir com outras pessoas que têm a mesma paixão é um dos momentos mais mágicos do maior festival de cultura pop da América Latina, pois é possível ver de perto a reação dos fãs, de crianças a adultos. 

“Todos os fãs ficam admirados, querem conversar com a gente, saber como fazemos as fantasias, querem tirar fotos, fazer poses. É muito bonito e é o que motiva a gente a continuar voltando sempre”, explica Ana.

Ana Beatriz como Meg


Paixão por personagens complexos


Ana Beatriz escolheu vir de Meg pois se trata de uma de suas personagens favoritas no universo animado da Disney. “Ela é essa personagem complexa, que não é exatamente uma princesa, é meio vilã, meio anti heroína, acho ela muito interessante”, conta. 

Sua “xodó”, no entanto, é a Rapunzel do filme Enrolados. “Ela foi minha primeira princesa como cosplayer e até hoje é minha querida, mas tento variar bastante para não ficar muito repetitiva”, explica.

Ana Beatriz como Wanda Maximoff


Ana Beatriz já fez cosplay de Wanda Maximoff

Além de princesas, Ana Beatriz também é fã da franquia Marvel e se vestiu de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, no 1º dia da CCXP 2022, o Spoiler Night, ocorrido no dia 30 de novembro apenas para convidados. 

“Eu adoro a Wanda, mesmo quando ela tem atitudes contestáveis porque ela é minha rainha! Eu acho que as reações dela são todas muito justificáveis depois de tudo o que ela passou”, conta a veterinária. 

Sua série favorita do Disney+ é WandaVision. “Chorei muito e recomendo para todo mundo porque é uma série diferente de tudo o que vai ver. Tem ação, tem aventura, mas tem essa profundidade muito tocante”, conclui.

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