Fãs de Disney: cosplayer de Moana gosta de interpretar as princesas da Disney há mais de 20 anos

A cosplayer Ana Carolina Zatta conta ser apaixonada por Ariel, mas tenta variar a cada edição da CCXP e homenagear várias princesas.



A pedagoga Ana Carolina Zatta, de 30 anos, conta que é apaixonada por fazer cosplay há mais de 20 anos e tem uma afeição especial pelas princesas da Disney. A cada evento ela tenta apresentar uma nova versão delas e na Comic Con Experience 2022 ela resolveu fazer sua versão da personagem Moana.

Segundo a pedagoga, já virou tradição do evento juntar todos os apaixonados por esse universo encantado das princesas e passear em frente ao estande da Disney na CCXP, que na última edição teve mais de mil metros quadrados nesta edição.





A antiga paixão por cosplay



“Eu faço cosplay desde que a comunidade ainda estava dando seus primeiros passos no Brasil. Quando eu tive idade suficiente para ir sozinha eu comecei a ir aos eventos. É minha grande paixão”, conta ela.

Ana Carolina diz que o hobbie é uma extensão natural de seu fascínio por fantasias, algo que começou desde que ela era muito pequena. “Sempre adorei criar os adereços, imaginar como fazer uma fantasia e me tornar outra pessoa”, afirma.



Ela vai à CCXP desde a segunda edição do evento no Brasil e conta que é um de seus momentos favoritos do ano. “É um momento para reencontrar os amigos, passar quatro dias fazendo o que ama, é incrível”, explica Ana.



O grupo de cosplayers das Princesas Disney



Quando chega perto da data do evento, ela e as amigas que fazem cosplay formam um grupo para todas irem com fantasias de princesas Disney em um mesmo dia. “Procuramos gente no instagram, twitter, todas as redes justamente para combinarmos e causarmos bastante”, diz Ana.

Na última edição da CCXP, a pedagoga escolheu ir de cosplay da Moana (filme disponível no Disney+) porque nunca havia se fantasiado da aventureira. “Ela é uma das que faltavam para eu fazer cosplay, então como sempre estou variando, resolvi me fantasiar dela”, revela.









As Princesas Disney favoritas da cosplayer



“Adoro o espírito livre da Moana, a sua coragem e como a história dela não é focada em ter um romance, mas nela própria mesmo”, explica Ana Carolina.

Mas sua Princesa Disney favorita de todas é Ariel, de A Pequena Sereia. “Ela foi minha primeira paixão entre as princesas. Foi com quem eu me identifiquei desde o início por conta do cabelo ruivo, da rebeldia, de ser muito curiosa”.

“Além disso, eu amo o mar e me fantasiar e toda a vestimenta dela é um desafio muito legal de fazer e de vestir, por conta da cauda”, diz.



Cosplayer também fã de Marvel



Ana Carolina também é fã de Marvel e conta ser aficionada em Loki, interpretado por Tom Hiddleston. “Eu já era apaixonada por ele antes nos quadrinhos, depois que o Tom encarnou ele então, eu fiquei completamente rendida”.

No segundo dia de CCXP, Ana Carolina veio com o uniforme dos X-Men, outro grupo de super-heróis da Marvel que ela adora. “Eu estou muito ansiosa para as próximas fases do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), espero rever meus personagens favoritos logo”.